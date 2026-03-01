Hamaney'in ölümü nedeniyle Irak'ta 3 gün yas ilan edildi

Irak Hükümet Sözcüsü Basim el-Avvadi yaptığı yazılı açıklamada, İran lideri Hamaney'in ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybetmesinden dolayı büyük üzüntü duyduklarını ifade etti.

İran halkına başsağlığı dileyen Avvadi, Hamaney'in ölümü nedeniyle Irak'ta 3 günlük yas ilan edildiğini belirtti.

Açıklamada, askeri operasyonların kayıtsız ve şartsız derhal durdurulması istendi.

Saldırıların bölgenin güvenliğini ve istikrarını olumsuz etkilediğine yer verilen açıklamada, saldırıların devam etmesi halinde bölgede bir çıkmaza girileceği uyarısı yapıldı.