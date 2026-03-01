Parçalı Bulutlu 6.8ºC Ankara
AA 01.03.2026 10:39

Hamaney'in ölümü nedeniyle Irak'ta 3 gün yas ilan edildi

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybettiğinin duyurulmasının ardından Irak'ta 3 günlük yas ilan edildi.

Hamaney'in ölümü nedeniyle Irak'ta 3 gün yas ilan edildi

Irak Hükümet Sözcüsü Basim el-Avvadi yaptığı yazılı açıklamada, İran lideri Hamaney'in ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybetmesinden dolayı büyük üzüntü duyduklarını ifade etti.

İran halkına başsağlığı dileyen Avvadi, Hamaney'in ölümü nedeniyle Irak'ta 3 günlük yas ilan edildiğini belirtti.

Açıklamada, askeri operasyonların kayıtsız ve şartsız derhal durdurulması istendi.

Saldırıların bölgenin güvenliğini ve istikrarını olumsuz etkilediğine yer verilen açıklamada, saldırıların devam etmesi halinde bölgede bir çıkmaza girileceği uyarısı yapıldı.

ETİKETLER
İran İsrail-İran çatışması Irak
