Tahran'da patlama sesleri duyuldu

Hamaney'in öldüğünün duyurulmasının ardından çok sayıda İranlı Tahran'daki İnkılap Meydanı'nda toplandı.

ABD ve İsrail karşıtı gösterilerin devam ettiği Tahran'da, göstericiler sık sık Tel Aviv ve Washington yönetimi karşıtı sloganlar attı.

Öte yandan AA muhabiri, ABD-İsrail saldırılarının hedefindeki Tahran'da 2 ayrı patlama sesi duyulduğunu bildirdi.

Patlamalara ilişkin İran makamlarından henüz açıklama yapılmadı.

İran devlet televizyonu, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ABD-İsrail'in dün düzenlediği saldırıda hayatını kaybettiğini duyurmuştu.