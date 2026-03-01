Açık 6.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 01.03.2026 09:48

Tahran'da patlama sesleri duyuldu

ABD ve İsrail saldırıları sonucu İran lideri Ali Hamaney'in öldüğünün duyurulmasının ardından gösterilerin devam ettiği başkent Tahran'da 2 ayrı patlama sesi duyuldu.

Tahran'da patlama sesleri duyuldu
[Fotograf: AFP]

Hamaney'in öldüğünün duyurulmasının ardından çok sayıda İranlı Tahran'daki İnkılap Meydanı'nda toplandı.

ABD ve İsrail karşıtı gösterilerin devam ettiği Tahran'da, göstericiler sık sık Tel Aviv ve Washington yönetimi karşıtı sloganlar attı.

Öte yandan AA muhabiri, ABD-İsrail saldırılarının hedefindeki Tahran'da 2 ayrı patlama sesi duyulduğunu bildirdi.

Patlamalara ilişkin İran makamlarından henüz açıklama yapılmadı.

İran devlet televizyonu, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ABD-İsrail'in dün düzenlediği saldırıda hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

ETİKETLER
İran İsrail-İran çatışması Son Dakika
Sıradaki Haber
İran Genelkurmay Başkanı Musavi öldürüldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:41
Hamaney'in ölümü nedeniyle Irak'ta 3 gün yas ilan edildi
10:38
Gümrükte yarım tona yakın uyuşturucu ele geçirildi
10:27
2 metrelik karda zorlu kurtarma
10:03
İran'dan ABD ve İsrail'e: Onların kalbini yakacağız
10:14
BAE’nin Dubai kentinde patlama sesi duyuldu
10:16
İran Genelkurmay Başkanı Musavi öldürüldü
Dünyanın en büyük Türk-İslam mezarlıklarından biri kar altında
Dünyanın en büyük Türk-İslam mezarlıklarından biri kar altında
FOTO FOKUS
İran devlet televizyonu Hamaney'in ölümünü duyurdu
İran devlet televizyonu Hamaney'in ölümünü duyurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ