ABD ve İngiltere Katar'daki askeri personeli tahliye ediyor

Yetkililer, Amerikan personelinin bir kısmının geri çekilmesini ihtiyati bir tedbir olarak nitelendirirken, İngiltere'nin de benzer bir adım atarak bazı askeri personelini bölgeden tahliye ettiği bildirildi.

Katar hükümetinden yapılan açıklamada, söz konusu önlemlerin bölgedeki mevcut gerginliğe yanıt olarak alındığı ifade edildi.

Diplomatik temsilcilikler ve havacılık kısıtlamaları

Gerginliğin artmasıyla birlikte İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Tahran'daki büyükelçiliğini geçici olarak kapattığını ve faaliyetlerini uzaktan yürüteceğini duyurdu.

Doha'daki ABD Büyükelçiliği ise personeline dikkatli olmaları ve El-Udeid Hava Üssü'ne yönelik zorunlu olmayan seyahatlerden kaçınmaları yönünde uyarıda bulundu.

İran, Perşembe günü yerel saatle 02:45 itibarıyla hava sahasını neredeyse tüm uçuşlara kapattı. Başlangıçta iki saat sürmesi planlanan bu kısıtlama daha sonra sabah saatlerine kadar uzatıldı.

Bu gelişme üzerine Air India ve Lufthansa gibi pek çok havayolu şirketi, İran ve Irak hava sahasını kullanmayacaklarını ve rotalarını değiştirdiklerini açıkladı.

Artan can kayıpları ve karşılıklı uyarılar

İnsan hakları grupları, İran makamlarının protestolara yönelik müdahalesinde 2 bin 400'den fazla göstericinin hayatını kaybettiğini belirtiyor.

Donald Trump, protestocuların idam edilmesi durumunda ABD'nin İran'a karşı çok sert adımlar atacağı konusunda uyarıda bulundu.

İran yönetimi ise herhangi bir saldırı durumunda misilleme yapacağını ve bölgedeki ABD ile İsrail hedeflerinin meşru hedef haline geleceğini duyurdu.

Katar'da bulunan El-Udeid Hava Üssü, yaklaşık 10 bin Amerikan ve 100 İngiliz personeliyle ABD'nin Orta Doğu'ndaki en büyük askeri tesisi olma özelliğini taşıyor.

Bölgedeki askeri hareketliliğin devam ettiği bildirilirken, İtalya ve Polonya vatandaşlarına İran'ı terk etme çağrısında bulundu.