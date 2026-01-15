ABD Başkanı Trump'tan, Venezuela yönetimiyle "iyi anlaştıkları" mesajı

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği bir imza töreninde Venezuela'daki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez ile yerel olarak (çarşamba) sabah saatlerinde uzun bir telefon görüşmesi yaptıklarını ve burada iki ülke arasındaki meseleleri kapsamlı şekilde ele aldıklarını anlattı.

Trump, "Bugün kendisiyle uzun bir telefon görüşmesi yaptık. Birçok konuyu görüştük. O (Rodriguez), harika biri. Kendisi, bizim çok iyi çalıştığımız biri. Venezuela ile çok iyi anlaşıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Öte yandan Trump, Venezuela ile ilgili bazı gizli bilgileri sızdırdığı iddia edilen bir kişinin tespit edilip tutuklandığını ifade etti ancak konunun detayına girmedi.

ABD'nin Venezuela'ya yönelik askeri müdahalesinin ardından 9 Ocak'ta Beyaz Saray'da ABD'li petrol şirketlerinin üst düzey yöneticileriyle bir araya gelen Trump, Venezuela'nın petrol endüstrisinin yeniden inşası ve üretimin artırılmasını ele alacaklarını duyurmuştu.

ABD'nin Venezuela'ya yönelik hava saldırılarıyla eş zamanlı olarak Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoymasının ardından yardımcısı Delcy Rodriguez Meclis'te yemin ederek 5 Ocak'ta Geçici Devlet Başkanlığı görevini resmen üstlenmişti.