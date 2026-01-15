Puslu 0ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
Independent 15.01.2026 07:40

Heathrow Havalimanı'nda drone alarmı: Uçuşlar durduruldu

Avrupa'nın en işlek havalimanlarından olan Londra Heathrow'da, şüpheli bir drone görülmesi üzerine uçuş operasyonlarında geçici aksamalar yaşandı. Güvenlik önlemi olarak kalkış ve inişlerin bir süreliğine durdurulması, çok sayıda uçuşun gecikmesine neden oldu.

Heathrow Havalimanı'nda drone alarmı: Uçuşlar durduruldu

Flightradar24 verilerine göre, Zürih'ten gelen Swiss Havayolları'na ait LX324 sefer sayılı uçak, iniş öncesi yaklaşık yarım saat havada bekledikten sonra yakıt limitleri nedeniyle Gatwick Havalimanı'na yönlendirildi.

Havalimanı sözcüsü, operasyonların kısa bir duraklamanın ardından normale döndüğünü ancak durumun polis ve havayolu ortaklarıyla birlikte yakından izlendiğini belirtti.

Yolcular uçaklarda bekletildi

Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan pek çok yolcu, uçaklarının pist başında bekletildiğini ve pilotların "yetkisiz bir insansız hava aracı" (İHA) nedeniyle kalkış izni alamadıklarını bildirdi. Bazı pilotların, gecikme sırasında bekleyen çocukları kokpite davet ederek vakit geçirmelerini sağladığı ifade edildi.

Metropolitan Polisi, radar kayıtlarını ve bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek drone operatörünün kimliğini belirlemek için çalışma başlattı. İngiltere yasalarına göre, havalimanı kısıtlama bölgelerinde drone uçurmak beş yıla kadar hapis cezası öngören bir suç teşkil ediyor.

Geçmişteki drone krizleri

Bu olay, Avrupa'nın çeşitli noktalarında son aylarda artan benzer ihbarları yeniden gündeme getirdi. Yakın zamanda Vilnius ve Brüksel havalimanlarında da drone hareketliliği nedeniyle uçuşlar durdurulmuştu.

İngiltere tarihinin en büyük drone krizi ise 2018 yılında Gatwick Havalimanı'nda yaşanmış ve yaklaşık bin uçuşun iptal edilmesine, 140 bin yolcunun mağdur olmasına yol açmıştı.

Havacılık uzmanları, kış şartlarında hava durumu kaynaklı gecikmelerin zaten yoğun olduğu bu dönemde, kısa süreli drone kesintilerinin dahi uçuş takvimlerinde zincirleme aksamalara yol açabileceği uyarısında bulunuyor.

ETİKETLER
Hava Yolu İngiltere
Sıradaki Haber
Ukrayna enerji sektöründe olağanüstü hal ilan etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:48
Mersin Limanı'nda 298 kilo kokain ele geçirildi
08:16
Bilim insanları hayati tehlike arz eden yaraları anında kapatan sprey toz geliştirdi
08:12
Bilim dünyası şekere alternatif bir keşif yaptı
08:00
Araştırma: Atlar insanların korkusunu koklayabiliyor
07:57
Trump, madde bağımlılığı ve ruh sağlığı bütçesini kesti
07:54
Ukrayna Savunma Bakanı: 200 bin asker firar etti, 2 milyon kişi askerlikten kaçıyor
Harput'ta kartpostallık görüntüler oluştu
Harput'ta kartpostallık görüntüler oluştu
FOTO FOKUS
3 İETT otobüsü çarpıştı: 5 kişi yaralandı
3 İETT otobüsü çarpıştı: 5 kişi yaralandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ