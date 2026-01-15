Heathrow Havalimanı'nda drone alarmı: Uçuşlar durduruldu

Flightradar24 verilerine göre, Zürih'ten gelen Swiss Havayolları'na ait LX324 sefer sayılı uçak, iniş öncesi yaklaşık yarım saat havada bekledikten sonra yakıt limitleri nedeniyle Gatwick Havalimanı'na yönlendirildi.

Havalimanı sözcüsü, operasyonların kısa bir duraklamanın ardından normale döndüğünü ancak durumun polis ve havayolu ortaklarıyla birlikte yakından izlendiğini belirtti.

Yolcular uçaklarda bekletildi

Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan pek çok yolcu, uçaklarının pist başında bekletildiğini ve pilotların "yetkisiz bir insansız hava aracı" (İHA) nedeniyle kalkış izni alamadıklarını bildirdi. Bazı pilotların, gecikme sırasında bekleyen çocukları kokpite davet ederek vakit geçirmelerini sağladığı ifade edildi.

Metropolitan Polisi, radar kayıtlarını ve bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek drone operatörünün kimliğini belirlemek için çalışma başlattı. İngiltere yasalarına göre, havalimanı kısıtlama bölgelerinde drone uçurmak beş yıla kadar hapis cezası öngören bir suç teşkil ediyor.

Geçmişteki drone krizleri

Bu olay, Avrupa'nın çeşitli noktalarında son aylarda artan benzer ihbarları yeniden gündeme getirdi. Yakın zamanda Vilnius ve Brüksel havalimanlarında da drone hareketliliği nedeniyle uçuşlar durdurulmuştu.

İngiltere tarihinin en büyük drone krizi ise 2018 yılında Gatwick Havalimanı'nda yaşanmış ve yaklaşık bin uçuşun iptal edilmesine, 140 bin yolcunun mağdur olmasına yol açmıştı.

Havacılık uzmanları, kış şartlarında hava durumu kaynaklı gecikmelerin zaten yoğun olduğu bu dönemde, kısa süreli drone kesintilerinin dahi uçuş takvimlerinde zincirleme aksamalara yol açabileceği uyarısında bulunuyor.