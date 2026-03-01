Parçalı Bulutlu 8ºC Ankara
Gündem
AA 01.03.2026 16:53

DMM'den "yeni banknotlardan Atatürk resmi kaldırıldı" iddialarına yalanlama

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarında "yeni banknotların basılarak üzerlerinden Atatürk resminin kaldırıldığı" iddiasıyla yapılan paylaşımları yalanladı.

DMM'den "yeni banknotlardan Atatürk resmi kaldırıldı" iddialarına yalanlama

DMM söz konusu iddiaya ilişkin yapılan paylaşımların gerçek olmadığını aktardı.

NSosyal hesabından söz konusu iddiaya ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarında 'yeni banknotların basılarak üzerlerinden Atatürk resminin kaldırıldığı' iddiasıyla yapılan paylaşımlar gerçek değildir. Söz konusu içerikler, herhangi bir resmi karar veya yetkili kurum açıklamasına dayanmayan dijital olarak üretilmiş manipülatif paylaşımlardır ve daha önce de yalanlanmıştır. Bölgesel gelişmelerin yoğunlaştığı bir dönemde, iç kamuoyunu yanıltmak ve toplumsal hassasiyetler üzerinden algı çalışmaları yürütmek amacıyla yeniden kasıtlı olarak dolaşıma sokulan bu tarz paylaşımlara itibar edilmemesi önemle rica olunur."

ETİKETLER
İletişim İletişim Başkanlığı Dezenformasyon Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Mustafa Kemal Atatürk
