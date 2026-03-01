Parçalı Bulutlu 8ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 01.03.2026 16:42

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Suudi Arabistan'a saldırılardan dolayı geçmiş olsun dileklerini ileten Erdoğan, anlaşmazlıkların diyalog yoluyla çözülmesinin en akılcı yol olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile görüştü

İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile telefonda görüştüğünü duyurdu.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Cumhurbaşkanımız görüşmede, Suudi Arabistan’a yönelik saldırılar nedeniyle geçmiş olsun dileklerini ifade ederek son durumu değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerekli müdahalede bulunulmaması halinde çatışma sürecinin bölgesel ve küresel güvenlik açısından çok ciddi neticeleri olacağı endişesi taşıdığını belirtti.

Cumhurbaşkanımız, Türkiye ve Suudi Arabistan’ın anlaşmazlıkların diyalog yoluyla çözülmesi için ciddi emek sarf ettiğini, diplomasiye şans verilmesinin en akılcı yol olduğunu ifade etti. "

