AA 01.03.2026 16:19

Rize'de tüketime uygun olmayan 9,7 ton gıda imha edilecek

Rize’de bir depoda yapılan denetimde etiketsiz ve mevzuata aykırı ürünler ele geçirildi. El konulan 9,7 ton gıda kamuya geçirilerek imha edilecek.

Rize'de tüketime uygun olmayan 9,7 ton gıda imha edilecek

Rize Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince usulsüz gıda satışı yaptığı tespit edilen bir depoya denetim gerçekleştirildiği belirtildi.

Denetimde, üzerinde etiket bulunmayan tereyağı, kavurma, sucuk, bal ve zeytin olmak üzere 9 ton 750 kilogram mevzuata aykırı ve tüketime uygun olmayan gıdaya el konulduğu aktarıldı.

İşletmeye gerekli idari yaptırımların uygulanacağı vurgulanan açıklamada, "El konulan ürünler mülkiyeti kamuya geçirilerek imha edilecektir. Ayrıca işletmeden kavurma ve tereyağı ürünlerinden mevzuata uygunluğunu kontrol etmek amacıyla numune alınmıştır. Analiz sonuçlarının uygun olmaması halinde idari yaptırım uygulanacaktır" ifadelerine yer verildi.

Rize
