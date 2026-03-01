Parçalı Bulutlu 8ºC Ankara
Dünya
TRT Haber 01.03.2026 16:54

İran basını: Ahmedinejad öldürüldü

İran basını, eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybettiğini duyurdu.

İran basını: Ahmedinejad öldürüldü

Ayrıntılar geliyor...

Son Dakika
İran'ın Beyt Şemeş'e düzenlediği füze saldırısında 8 kişi öldü
