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Dünya
AA 13.07.2025 16:55

Gazze'nin orta ve güney bölgelerinde yakıt tükendi, belediyeler hizmetlerini durdurdu

Gazze Şeridi'nin orta ve güney bölgelerindeki belediyeler, katil İsrail’in ablukası ve yürüttüğü soykırım nedeniyle su kuyularının, atık su arıtma istasyonlarının ve çöp toplama araçlarının çalıştırılması için gerekli yakıtın tamamen tükenmesi sonucu temel hizmetlerini durdurduklarını duyurdu.

Gazze'nin orta ve güney bölgelerinde yakıt tükendi, belediyeler hizmetlerini durdurdu

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki belediyeler ve Refah, Han Yunus ve orta kesimdeki yerel idarelere bağlı Katı Atık Yönetim Kurulu tarafından konuya ilişkin ortak açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki belediyeler, güney kentlerindeki Katı Atık Yönetim Kurulu ile koordineli olarak tüm temel hizmetlerini tamamen durdurduklarını açıkladı." ifadelerine yer verildi.

Bu kararın nedeni olarak ise açıklamada "su kuyularının, atık su arıtma istasyonlarının, çöp toplama ve taşıma araçlarının yanı sıra enkaz kaldırma ve yol açma çalışmalarında kullanılan ağır iş makinelerinin çalıştırılması için gerekli yakıtın tamamen tükenmiş olması" gösterildi.

"Gazze Şeridi'nde su krizinin derinleştiği ve ayrıca yaz mevsiminin başlamasıyla birlikte suya olan talebin artmasıyla sağlık ve çevre tehditlerini de arttığına" işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İşgal güçlerinin yakıt girişine izin vermemekte ısrar etmesi ve yapılan tüm çağrılara rağmen bu tutumunu sürdürmesi, belediye hizmetlerinin tamamen felç olmasına yol açtı. Belediyeler olağanüstü şartlara rağmen asgari düzeyde hizmet sunmaya çalışsa da bu çaba artık sürdürülemez hale geldi."

Yaklaşık 20 belediyeden yapılan ortak açıklamada, su krizinin başlıca sebeplerinden birinin, Gazze Şeridi'nin orta kesimi için temel su kaynaklarından biri olan İsrailli ulusal su şirketi Mekorot'tan gelen suyun 23 Ocak 2025’ten bu yana kesik olması olduğu belirtildi.

Açıklamada, ayrıca, 9 Mart 2025’ten bu yana İsrail'den gelen ve Deyr el-Belah'ın güneyindeki ana deniz suyu arıtma tesisini besleyen elektrik hattının da devre dışı kaldığına dikkat çekildi.

Belediyeler ile Katı Atık Yönetim Kurulu, tüm BM kuruluşlarına ve uluslararası kurumlara çağrıda bulunarak, hayati tesislerin yeniden faaliyete geçebilmesi için gerekli yakıtın derhal temin edilmesini talep etti. Ayrıca, stratejik öneme sahip “Mekorot” su hattının yeniden devreye alınması ve Deyr el-Belah’taki arıtma tesisine giden elektrik hattının tekrar bağlanması çağrısında bulundu.

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