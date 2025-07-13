Açık 38.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 13.07.2025 13:42

Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 58 bini geçti

Katil İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 139 artarak 58 bin 26'ya yükseldi.

Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 58 bini geçti

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 139 ölü ve 425 yaralının getirildiği kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 7 bin 450 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 26 bin 479 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 58 bin 26'ya, yaralıların sayısının da 138 bin 520'ye çıktığı bildirildi.

Ayrıca İsrail ordusunun son bir günde yardım dağıtım noktalarında bekleyen Filistinlileri hedef aldığı saldırılarda 28 kişinin öldüğü, 180'den fazla kişinin yaralandığı kaydedildi. İsrail ordusunun 27 Mayıs'tan bu yana yardım dağıtım noktalarına düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 833'e, yaralananların sayısının da 5 bin 432'ye yükseldiği belirtildi.

ETİKETLER
Gazze İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
Filistin: Sivillerin korunması ve yardım girişi için İsrail'in Gazze'ye saldırıları derhal durdurulmalı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:01
Emine Erdoğan: Kadınların emeğiyle şekillenen güçlü yarınlara olan inançla, birlik ve başarı dileklerimle
15:04
Antalya'da nem yüzde 77'ye ulaştı
14:36
4 yaşındaki çocuk akülü arabasıyla havuza düştü
14:25
ABD'deki bir milli parkta çıkan orman yangını bir günde yaklaşık 20 kat büyüdü
14:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü
13:47
Ömer Çelik: Meclis'te 'Terörsüz Türkiye' komisyonu kurulacak
Başkentte 26 katlı binada yangın
Başkentte 26 katlı binada yangın
FOTO FOKUS
Şile Belediyesi'ne rüşvet operasyonu: Şüpheli avukat suçüstü yakalandı
Şile Belediyesi'ne rüşvet operasyonu: Şüpheli avukat suçüstü yakalandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ