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Dünya
AA 13.07.2025 13:28

Filistin: Sivillerin korunması ve yardım girişi için İsrail'in Gazze'ye saldırıları derhal durdurulmalı

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde kadın, çocuk ve yaşlı ayırımı yapmadan sivil halka karşı toplu katliamları sürdürdüğüne dikkati çekerek, Filistinli sivillerin korunması ve bölgeye yeterli miktarda insani yardım girişinin sağlanması için İsrail'in saldırılarının derhal durdurulması çağrısında bulundu.

Filistin: Sivillerin korunması ve yardım girişi için İsrail'in Gazze'ye saldırıları derhal durdurulmalı

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı sürdürdüğü toplu katliam suçları kınandı.

İsrail'in kadın, çocuk ve yaşlı ayırımı yapmadan Gazze'deki Filistin halkına karşı suçlarını sürdürdüğü vurgulanan açıklamada, son olarak Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Nusayrat Mülteci Kampı'nda su doldurma noktasının bombalandığına işaret edildi.

İsrail'in sürdürdüğü saldırılarla Gazze Şeridi'nde daha fazla yıkım ve can kayıplarına yol açtığı vurgulanırken, Tel Aviv yönetiminin Gazze'deki Refah bölgesinde sözde "insani yardım kenti" projesiyle Filistin halkını zorla yerinden etmesinin sonuçları konusunda da uyarıda bulunuldu.

Tel Aviv'in "insani yardım kenti" planının hem İsrailliler hem de uluslararası toplum tarafından eleştirildiği ve bunun insani yardımlarla ilgisi olmadığı vurgulandı.

Gazze Şeridi'nde açlık ve susuzluğu bir silah olarak kullanan İsrail'den insani bir adım beklenmediğine işaret edilen açıklamada, "İşgalci saldırılarının derhal durdurulması; Filistinli sivillerin korunması ve insani yardımların yeterli miktarda Gazze'ye ulaştırılması için en doğru yol olacaktır." ifadesi kullanıldı.

İsrail, Gazze'de halkın su doldurduğu noktayı bombaladı

İsrail ordusu bu sabah Gazze'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda halkın su doldurduğu bir noktayı bombalamıştı.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 6'sı çocuk 8 kişinin öldüğü, 16 kişinin yaralandığını aktarılmıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında 7 bin 311 kişi yaşamını yitirdi, 26 bin 54 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise 57 bin 882 Filistinli hayatını kaybetti, 138 bin 95 kişi de yaralandı.

27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda ise 805 kişi öldürüldü, 5 bin 252 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.

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