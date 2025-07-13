İşgalci Yahudiler, Ramallah'ta tarım deposunu ateşe verdi

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Ramallah'ın doğusunda yer alan Deyr Dibvan beldesinin "El-Merc" ve "Vadi el-Kutn" bölgelerine baskın düzenledi.

İsrailli grup, Filistinlilere ait bir tarım deposunu yanlarında getirdikleri yanıcı maddeleri atarak ateşe verdi.

Çeşitli tarım aletleri ve mahsullerinin bulunduğu, bazen de hayvan ağılı olarak kullanılan tarım deposunun o sırada boş olduğu aktarıldı.

Aynı beldede birkaç gün önce de Filistinlilere ait koyunların Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından çalındığı bir olay yaşanmıştı.

Filistin resmi verilerine göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından bu yılın ilk 6 ayında 2 bin 153 saldırı düzenlendi, bu saldırı ve baskınlarda 4 Filistinli öldürüldü.