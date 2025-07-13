Açık 29.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 13.07.2025 09:56

Katil İsrailli Bakan: Gazze Şeridi on yıllar boyu imar edilmeden harap halde kalmalı

Katil İsrail'in Enerji Bakanı Eli Cohen, Gazze Şeridi'nin on yıllar boyu imar edilmeden harap halde kalması gerektiğini söyledi.

Katil İsrailli Bakan: Gazze Şeridi on yıllar boyu imar edilmeden harap halde kalmalı
[Fotograf: AA]

İsrail'in Kanal 14 televizyonuna demeç veren Cohen, Tel Aviv yönetiminin, Gazze'nin yıkılan altyapısını yeniden imar edilmesine yardımcı olmak gibi bir niyetinin olmadığını açıkladı.

Cohen, "Gazze Şeridi on yıllar boyu imar edilmeden harap halde kalmalı." ifadesini kullandı.

İsrail ordusunun Gazze'deki 2 hedefine işaret eden Cohen, bu hedeflerden ilkinin esirlerin geri alınması diğerinin ise Hamas'a boyun eğdirilmesi olduğunu belirtti.

Gazze'de ateşkes müzakereleri

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 60 günlük ateşkesin sağlanması için gerekli şartları kabul ettiğini açıklamış ve teklif ateşkes görüşmelerine arabuluculuk yapan Katar ve Mısır tarafından Hamas'a sunulmuştu.

Hamas, Gazze'de İsrail ile ateşkes ve esir takası anlaşmasına ilişkin teklife "olumlu yanıtını" arabuluculara ilettiğini, ateşkesin uygulanması için müzakerelere hazır olduğunu duyurmuştu.

Tel Aviv yönetimi, Gazze'de ateşkes için Hamas'ın Katar önerisinde yaptığı değişikliğin kabul edilemez olduğunu savunmuş, buna karşın İsrail heyeti, müzakereler için Katar'ın başkenti Doha'ya gitmişti.

Doha'da süren müzakerelerde anlaşmazlıkların büyük ölçüde çözüldüğü fakat İsrail'in Gazze Şeridi'nin çeperindeki geniş bir alanda işgali sürdürme ısrarının aşılamadığı kaydedilmişti.

Müzakerelerin İsrail'in işgali sürdürme ısrarı nedeniyle çökmenin eşiğine geldiği aktarılmıştı.

ETİKETLER
İsrail Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
Binlerce İsrailliden Netanyahu'ya tepki: Esir takası ve ateşkes çağrısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:10
Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye saldırılarında en az 28 Filistinli hayatını kaybetti
10:17
Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek
08:34
LGS'de tercih süreci yarın başlıyor
08:27
Ticaret Bakanlığı haziranda 531 firmaya dahilde işleme izin belgesi verdi
10:07
TBMM'de 15 Temmuz anma programları düzenlenecek
05:50
Heybeliada açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı
Başkentte 26 katlı binada yangın
Başkentte 26 katlı binada yangın
FOTO FOKUS
15 Temmuz destanı fotoğraf karelerinde
15 Temmuz destanı fotoğraf karelerinde
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ