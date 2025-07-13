Eski İsrail Başbakanı Olmert: İsrailliler, Batı Şeria'da her gün Filistinlileri öldürüyor

Olmert, İsrail Kanal 13 Televizyonuna verdiği röportajda, İsraillilerin, "Yahudiye ve Samiriye'de" (Batı Şeria) her gün Filistinlileri öldürdüğünü, aşırı sağcı Tepe Gençliği'nin de savaş suçu işlediğini söyledi.

Söz konusu grubun azınlık olduğu iddiasının "yalan" olduğunu dile getiren Olmert, "Onlar azınlık değiller bilakis destek görüyorlar. Aksi takdirde bunu yapamazlardı" dedi.

Olmert, 21 Mayıs'ta BBC'ye yaptığı açıklamada da Tel Aviv yönetiminin sadece Gazze'de değil Batı Şeria'da da her gün savaş suçu işlediğini söylemişti.

Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler, 11 Temmuz'da Ramallah'ın kuzeyindeki Sincil kasabasında Filistinli 1 kişiyi darbederek, 1 kişiyi de ateş açarak öldürmüştü.