Az Bulutlu 31.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 12.07.2025 20:13

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Bakü'de Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, çalışama ziyareti için Bakü'ye gelen Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüştü.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Bakü'de Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü
[Fotograf: AA]

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev ve Şara, bakanlar ve diğer yetkililerin de katılımıyla görüşme gerçekleştirdi.

Aliyev, devrik Beşşar Esed rejiminin uzun yıllar Azerbaycan'a karşı dostane olmayan siyaset izlediğini ve ilişkilerde durgunluk yaşandığını belirtti.

Suriye'de yeni yönetimin göreve gelmesinden sonra işbirliği anlamında bakış açılarının ciddi biçimde genişlediğini belirten Aliyev, bunu ilerletmeyi arzu ettiklerini söyledi.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara da Azerbaycan’ın Suriye’ye gösterdiği kardeşçe destek dolayısıyla Cumhurbaşkanı Aliyev’e teşekkür etti.

Şara, devrik rejimin birçok ülkeyle olduğu gibi Azerbaycan'la da ilişkileri zedelediğini fakat artık ülkesinin Azerbaycan ile siyasi, ekonomik, kültürel, insani ve diğer alanlarda iş birliğine açık olduğunu söyledi.

Azerbaycan, Suriye'ye gaz ihraç edecek

Görüşmede, iki ülke arasında özellikle enerji alanındaki iş birliğinin önemi vurgulandı. Suriye’nin ciddi enerji sıkıntılarıyla karşı karşıya olduğu ifade edilerek, Azerbaycan gazının Türkiye üzerinden Suriye’ye ihraç edilmesine yönelik projenin yakın zamanda hayata geçirileceği bildirildi. Bu projenin, Suriye'nin enerji güvenliğine önemli katkı sağlayacağı kaydedildi. Ayrıca, Azerbaycan’ın Suriye’nin enerji altyapısının yeniden inşasına katkı sunabilecek kapasiteye sahip olduğu vurgulandı.

Şara, ülkesinin enerji sıkıntılarının çözümünde Azerbaycan'ın desteğinin büyük önem taşıdığını ve bunun Suriye'nin kalkınmasına hizmet edeceğini söyledi.

Görüşmede ayrıca, iki ülke arasında eğitim, kültür ve insani alanlardaki iş birliği konuları da ele alındı. Suriyeli öğrencilere Azerbaycan’da burs imkanı sağlanması ve tarihi ile kültürel anıtların restorasyonu gibi başlıklarda görüş alışverişinde bulunuldu.

Azerbaycan'ın işgalden kurtarılan bölgelerde yürüttüğü yeniden inşa ve kalkınma çalışmalarındaki deneyimlerine dikkat çekilerek, bu tecrübenin Suriye'nin çatışma sonrası yeniden inşa sürecine katkı sağlayabileceği ifade edildi.

Aliyev ve Şara daha sonra baş başa görüştü.

ETİKETLER
Azerbaycan Suriye İlham Aliyev Ahmed Şara
Sıradaki Haber
Soykırımcı İsrail, Gazze'deki yardım dağıtım merkezlerinde 805 Filistinliyi öldürdü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:18
Soykırımcı İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 90 Filistinli hayatını kaybetti
21:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani ile görüştü
19:30
Sosyal medyadan Atatürk ve şehitlere hakaret eden şüpheli tutuklandı
18:54
Sardes Antik Kenti ve Bin Tepeler Lidya Tümülüsleri, UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girdi
19:03
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı
19:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ankara'mızı hak ettiği ihtişama kavuşturmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz
Tarihi miras Anadolu Hisarı Namazgahı eski günlerine dönüyor
Tarihi miras Anadolu Hisarı Namazgahı eski günlerine dönüyor
FOTO FOKUS
15 Temmuz destanı fotoğraf karelerinde
15 Temmuz destanı fotoğraf karelerinde
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ