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Dünya
AA 13.07.2025 16:51

Zelenski: Rusya son bir haftada Ukrayna'ya 1800'den fazla İHA ile saldırdı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rus ordusunun son bir haftada ülkesine 1800'den fazla insansız hava aracı (İHA), 1200'den fazla güdümlü bomba ve çeşitli tipte 83 füzeyle saldırdığını bildirdi.

Zelenski: Rusya son bir haftada Ukrayna'ya 1800'den fazla İHA ile saldırdı
[Fotograf: Reuters]

Zelenski, Telegram hesabından yaptığı paylaşımında, Rus ordusunun Ukrayna'ya son bir haftada gerçekleştirdiği İHA ve füze saldırılarına ilişkin bilgi verdi.

Rusların, son 7 günde Ukrayna'nın farklı bölgelerine 1800'den fazla İHA, 1200'den fazla güdümlü bomba ile çeşitli tipte 83 füzeyle saldırdığını belirten Zelenski, "Ruslar halkımızı daha fazla korkutmak için şehirlere ve yerleşim yerlerine yönelik terörü artırıyor. Ancak Moskova'nın planlarına rağmen, hava savunma kuvvetlerinin çalışmalarından olumlu sonuçlar alınıyor." ifadelerini kullandı.

Zelenski, savaşın sona erdirilmesi yönünde diplomasinin etkili olabilmesi için öncelikle Rus saldırılarınıb önlenmesi gerektiği değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna'nın hava savunma imkanlarını güçlendirmek için müttefiklerin desteğine ihtiyaç duyduklarını kaydeden Zelenski, "Savunmamızı güçlendirecek tüm anlaşmaların hayata geçirilmesini umuyoruz." ifadesine yer verdi.

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