AA 23.08.2025 05:37

Gazze'nin bebekleri açlıktan ölüyor

Filistinli 2 aylık bebek Rasil Ebu Mesud, soykırımcı İsrail'in 22 aydan uzun süredir sürdürdüğü savaşın yol açtığı açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Gazze'nin bebekleri açlıktan ölüyor

Gazze'de yetersiz beslenme nedeniyle 2 aylık Rasil Ebu Mesud isimli bebek hayatını kaybetti.

Bebeğin cansız bedeni hastane morgunda, kaburgaları belirgin şekilde görüntülemdi. Bu görüntüler, Gazze'yi kasıp kavuran kıtlığın en çarpıcı kanıtı olarak kayda geçti.

BM uzmanları: Gazze'de kıtlık daha da artacak
BM uzmanları: Gazze'de kıtlık daha da artacak

Rasil bebeğin teyzesi, "Rasil iki haftadır yetersiz beslenme sorunları yaşıyordu. Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'ne kaldırıldı ancak Gazze'de mama bulunamaması nedeniyle durumu kritik hale geldi." dedi.

"Yiyecek yok ve Gazze Şeridi'nin sınırları kapalı"

Teyze, "Yiyecek yok ve Gazze Şeridi'nin sınırları kapalı." ifadesini kullandı.

Nasır Hastanesi Çocuk Sağlığı Uzmanı Dr. Ahid Halef ise "Kıtlık nedeniyle yeni bir ölümle karşı karşıyayız. Her geçen gün ölümlerin sayısı artıyor." diye konuştu.

BM Gazze'de tam kıtlık hali ilan etti
BM Gazze'de tam kıtlık hali ilan etti

Halef, yapılan testlerin, bebeğin herhangi bir organik hastalığının bulunmadığını, ölümünün "yetersiz beslenme, mama, süt, ilaç ve besin takviyesi eksikliği, hastanelerdeki aşırı yoğunluk ve İsrail'in tıbbi malzeme girişini engellemesi" sonucu gerçekleştiğini teyit etti.

Gazze'nin bebekleri açlıktan ölüyor

Gazze'de yaşananların, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve uluslararası kuruluşların da raporladığı gibi kıtlık nedeniyle birbiri ardına çocukların hayatını kaybettiği "gerçek bir felaket" olduğuna dikkati çeken Halef, uluslararası topluma, "Ablukanın kaldırılması, tıbbi ve gıda yardımlarının acilen ulaştırılması ve açlıktan ölen çocukların kurtarılması için İsrail'e baskı yapılması" çağrısında bulundu.

Katil İsrail yardım kamyonlarının girişine izin vermiyor

Gazze Şeridi'ndeki Filistin Sağlık Bakanlığı ve Hükümet Medya Ofisi verilerine göre, bölgede bir milyondan fazla çocuk gıdaya erişemiyor.

Bir yaş altındaki 40 bin bebek ağır yetersiz beslenme ile karşı karşıya ve bu durum ölümlerin artmasına neden oluyor.

Gazze'nin bebekleri açlıktan ölüyor

Veriler, Gazze'de halkın temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için günde 7,5 milyon öğüne ve en az 600 yardım kamyonuna ihtiyaç olduğunu ortaya koyuyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı da "Gazze nüfusunun üçte birinin günlerdir yemek bulamadığı" uyarısında bulunmuştu.

BM'nin desteklediği Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) ise Gazze kentinde "kıtlık durumu" ilan ederek, bunun eylül sonuna kadar Deyr el-Belah ve Han Yunus kentlerine yayılabileceğini bildirmişti.

Buna rağmen soykırımcı İsrail, sınır kapılarında yığılan yardım kamyonlarının girişine izin vermemeye devam ediyor.

Kıtlık nedeniyle 274 kişi hayatını kaybetti

BM ve uluslararası kuruluşlar ise Gazze'ye ulaşan sınırlı yardımın "denizde bir damla" niteliğinde olduğunu vurguluyor.

Katil İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana ABD desteğiyle Gazze Şeridi'nde saldırılarını sürdürerek, Uluslararası Adalet Divanı'nın savaşı durdurma çağrılarını da görmezden geliyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'nın son verilerine göre, işgalci İsrail'in saldırıları ve dayattığı açlık politikaları nedeniyle şimdiye kadar 62 bin 263 Filistinli yaşamını yitirdi, çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 157 bin 365 kişi yaralandı, 9 binden fazla kişi kayboldu.

Ayrıca, kıtlık nedeniyle 113'ü çocuk olmak üzere 274 kişi hayatını kaybetti.

