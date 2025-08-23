İşgalci İsrail Filistinlilerin ağaçlarına da göz dikti

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi'nden yapılan açıklamada, "İşgal makamları (İsrail), El-Muğayyir'deki 297 dönümlük arazideki ağaçların, güvenlik gerekçesi ileri sürülerek ve yerleşim projelerine hizmet amacıyla kesilmesi için askeri emir yayınladı." denildi.

Açıklamada, 2025 yılı başından bu yana Batı Şeria'da toplam 681 dönümlük arazide ağaçların kesilmesini öngören yaklaşık 18 askeri emrin uygulandığı bildirildi.

Konsey Başkanı Müeyyid Şaban ise "25/25 sayılı askeri emir, El-Muğayyir'de Filistinlilere ait geniş arazileri hedef alıyor. Emir, 7 gün içinde itiraz hakkı tanısa da karar ağaçların kesilmeye başlanmasından sonra devreye sokuldu." ifadelerini kullandı.

Katil İsrail askerleri evlere basın düzenliyor

Şaban, "İşgal devleti, son dönemde güvenlik bahanesiyle ağaç kesme emirlerini artırarak Filistin topraklarını yok etme çabasını sürdürüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, işgalci İsrail ordusunun El-Muğayyir'e yönelik saldırılarının ikinci gününde de devam ettiği, çok sayıda gencin gözaltına alındığı, araçlara el konulup imha edildiği ve köyün batı girişinin kapatıldığı belirtildi.

Yerel kaynaklar da katil İsrail askerlerinin kasabanın merkezinde konuşlandığını, evlere baskın düzenlediğini ve buldozerlerle El-Hicar, Merec ez- Zeheb ve Kalsun köylerinde de ağaçları kesmeye devam ettiğini aktardı.

Kaynaklara göre katil İsrail ordusu, doğum yapan bir kadını taşıyan Filistin Kızılay'ına ait ambulansı engelledi.

Filistin Kızılay'ından yapılan açıklamada, "İşgal güçleri (İsrail askerleri) El-Muğayyir girişinde bir ambulans ve ekibini alıkoydu, ambulansın anahtarına el koydu." ifadelerine yer verildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, soykırımcı İsrail askerlerinin Filistinlilere ait araçları taşlarla tahrip ettiği, Filistinlileri gözaltına aldığı ve baskınlar düzenlediği, buldozerlerle yıkım ve ağaç sökme işlemlerini sürdürdüğü görüldü.

Gazze Şeridi ile eşzamanlı olarak Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki İsrail saldırıları da artıyor.

Filistinli kaynaklara göre, işgalci İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, şimdiye kadar en az bin 15 Filistinliyi öldürdü, yaklaşık 7 bin kişiyi yaraladı ve 18 bin 500'den fazla kişiyi gözaltına aldı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı verilerine göre, katil İsrail'in saldırıları sonucunda çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 62 bin 263 Filistinli hayatını kaybetti, 157 bin 365 kişi yaralandı, 9 binden fazla kişi kayboldu.

Ayrıca, kıtlık nedeniyle 113’ü çocuk olmak üzere 274 kişi yaşamını yitirdi.