Ankara
Dünya
AA 22.08.2025 23:13

Sınır Tanımayan Doktorlar: İsrail, Gazze’de 60'tan fazla su arıtma tesisini devre dışı bıraktı

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), İsrail’in Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’ne sürdürdüğü bombardımanlar nedeniyle 60'tan fazla su arıtma tesisinin kullanılamaz hale geldiğini duyurdu.

Sınır Tanımayan Doktorlar: İsrail, Gazze’de 60'tan fazla su arıtma tesisini devre dışı bıraktı
[Fotograf: Reuters]

MSF’den yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in Gazze’de yaşayan sivilleri su, gıda ve sağlık hizmetleri gibi hayatın temel gereksinimlerinden kasıtlı olarak mahrum bırakarak soykırım yürüttüğü ifade edildi.

MSF, "22 aydır süren sistematik yıkım ve suya erişimin kısıtlanması sonucunda Gazze’de mevcut su miktarı tamamen yetersiz hale gelmiştir. İsrail, Gazze’de 60'tan fazla su arıtma tesisini devre dışı bıraktı." ifadelerini kullandı.

İsrail'in su arıtımı için gerekli malzemelerin ithalatını engellediğini belirten Sınır Tanımayan Doktorlar ayrıca, Haziran 2024’ten bu yana, MSF’nin yaptığı 10 ithalat başvurusundan yalnızca birine onay verildiğini kaydetti.

İsrail'in, Ekim 2023’ten bu yana Gazze’ye su taşıyan üç ana boru hattından ikisine defalarca zarar verdiği aktarılan açıklamada, mevcut verilere göre, bu boru hatlarındaki büyük hasarlar nedeniyle suyun yüzde 70’inin sistemdeki sızıntılarla kaybolduğu ifade edildi.

ETİKETLER
İsrail Filistin - İsrail Çatışması İsrail'in Gazze Soykırımı
