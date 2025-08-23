Açık 19.4ºC Ankara
Dünya
AA 23.08.2025 01:46

Slovenya Cumhurbaşkanı Gazze'deki kıtlığı 'insani bir felaket' olarak niteledi

Slovenya Cumhurbaşkanı Natasa Pirc Musar, katil İsrail'in açlık ve kıtlığı dayattığı Gazze'deki durumu "insani bir felaket" olarak gördüklerini ifade etti.

Slovenya Cumhurbaşkanı Gazze'deki kıtlığı 'insani bir felaket' olarak niteledi
[Fotograf: Reuters]

Slovenya Cumhurbaşkanı Natasa Pirc Musar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 21. yüzyılda hiç kimsenin açlık nedeniyle acı çekmemesi gerektiğini belirtti.

Gazze'de kıtlığın resmen ilan edilmesini insani bir felaket olarak gördüklerini aktaran Musar, "İnsani yardımların derhal ve engelsiz bir şekilde ulaştırılmasından ve uluslararası toplumun bu acıyı sonlandırmak için ortak çaba göstermesinden yanayım. Öncelik insanlık olmalıdır." ifadesini kullandı.

"Açlıktan ölmek, Gazze'deki insanların acı bir gerçeği"

Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon da ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, "Açlıktan ölmek, Gazze'deki insanların acı bir gerçeği." açıklamasını yaptı.

Fajon, Gazze'deki duruma son verilmesi gerektiğini kaydederek, "Kıtlık, insan eliyle yaratılmış bu felaketin içinde Gazze'nin yaşadığı cehennemin yeni aşaması oldu. Acil ateşkes, tüm rehinelerin serbest bırakılması, tam, engelsiz insani yardım erişimine ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.

IPC raporu

Birleşmiş Milletler'in (BM) desteklediği gözlem kuruluşu Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) tarafından yayımlanan son raporda, 15 Ağustos 2025 itibarıyla, Gazze şehrindeki kıtlık (felaket seviyesi olarak bilinen IPC'nin 5. seviyesi) makul kanıtlarla doğrulanmıştı.

IPC'nin raporunda "22 ay süren acımasız çatışmaların ardından, Gazze Şeridi'nde yarım milyondan fazla insan açlık, yoksulluk ve ölümle karakterize felaket koşullarıyla karşı karşıya." tespitine yer verilmişti.

