Açık 31.1ºC Ankara
Dünya
Reuters, Al Jazeera 22.08.2025 12:58

BM Gazze'de tam kıtlık hali ilan etti

Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'de ilk kez kıtlık yaşandığını resmen ilan etti ve bu durumu "tüm dünya için bir utanç" olarak nitelendirdi.

BM Gazze'de tam kıtlık hali ilan etti

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri António Guterres, Gazze'ye acilen ateşkes sağlanması ve insani yardımların bölgeye güvenli bir şekilde ulaştırılmasının garanti altına alınması gerektiğini belirtti.

Guterres ayrıca, İsrail'in Gazze halkına gıda ve tıbbi malzeme tedarikini güvence altına alması gerektiğini vurguladı.

BM'nin raporuna göre Gazze'de 12 binden fazla çocuğun yetersiz beslenme sorunu yaşadığı doğrulandı. Ayrıca, yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 200'ü aştığı belirtilirken, yaklaşık bin 500 hamile ve emziren kadının da ek beslenmeye acil ihtiyacı olduğu ifade edildi.

BM, İsrail'in sistematik engellemeleri olmasaydı bu kıtlığın önlenebileceğini belirtti ve insani yardım faaliyetlerinin engelsiz bir şekilde sürdürülebilmesi için hızlı hareket edilmesi çağrısında bulundu.

Ayrıntılar geliyor...

Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı
