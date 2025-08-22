BM uzmanları: Gazze'de kıtlık daha da artacak

BM uzmanları, New York'taki BM Genel Merkezinde düzenlenen günlük basın toplantısında, Entegre Gıda Güvenliği Faz Sınıflandırması (IPC) kuruluşunun Gazze'de kıtlık yaşandığına dair raporunu değerlendirdi.

BM Gıda ve Tarım Örgütü Acil Durum ve Dayanıklılık Ofisi Direktörü Rain Paulson, IPC raporuna atıfta bulunarak, eylül sonuna kadar kıtlığın Deyr el-Belah ve Han Yunus bölgelerinde "daha da yayılmasının beklendiğini" belirtti.

Paulson, "Bu dönemde, Gazze Şeridi nüfusunun üçte biri olan yaklaşık 641 bin kişinin, IPC kriterinin 5. aşamasına göre felaket koşullarıyla karşı karşıya kalması beklenirken, acil durum aşaması 4. aşamadaki sayının yaklaşık 1,14 milyon kişiye yükselmesi muhtemel." ifadelerini kullandı.

Aynı dönemde, yaklaşık 120 bin kişinin yaşadığı Gazze'nin kuzeyindeki durumun daha da kötü olabileceğini söyleyen Paulson, Bu durumun, "Filistinlilerin geçim kaynaklarının çöktüğüne işaret ettiği" değerlendirmesinde bulundu.

Paulson, "(Gazze'de) İnsanların hayatları ve gelecekleri kaybedildi. Sosyal güvenlik ağları ciddi şekilde bozuldu, yaygın yetersiz beslenme ve tedavi edilemeyen hastalıklar nedeniyle çöküş yaşandı." diye konuştu.

Gazze'deki kıtlığın daha önce görülmemiş ölçekte ve aciliyette olduğu vurgulandı

Basın toplantısına Dünya Gıda Programı (WFP) adına katılan Jean Martin Bauer, Gazze'deki kıtlığın, "daha önce görülmemiş bir ölçekte ve aciliyette" olduğunun altını çizerek, bu konuda acil eyleme geçilmesi çağrısında bulundu.

WFP Gıda Güvenliği ve Beslenme Analizi Direktörü Bauer, kıtlığın, "aşırı gıda yoksunluğu, yaygın akut yetersiz beslenme ve açlık kaynaklı ölümler" anlamına geldiğini vurguladı.

Bauer, insani müdahaleye rehberlik edecek veri sistemlerinin korunmasının önemine değindiği konuşmasında ayrıca, Orta Doğu'da ilk kez bir kıtlığın teyit edildiğini, bunun "tarihi bir an" olduğunu kaydetti.

Öte yandan, UNICEF Acil Durum Programları Başkan Yardımcısı Samir El Hawari, Gazze'de, ocak ayından bu yana çocuklarda akut yetersiz beslenmenin 6 kat arttığını ve bunun temmuz ayında 13 bin çocukta tespit edildiğini aktardı.

Hawari, "daha fazla can kaybını önlemek için" ateşkesin ve insani yardım erişiminin önemine işaret etti.