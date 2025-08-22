Açık 24.7ºC Ankara
AA 22.08.2025 21:39

Trump: Anlaşma konusunda Rusya Devlet Başkanı Putin'e "birkaç hafta" süre verdim

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna barış sürecine ilişkin somut adım atması için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e "birkaç hafta" süre verdiğini kaydederek, "Sonra ne yapacağımıza dair bir karar vereceğim ve bu çok önemli bir karar olacak." dedi.

Trump: Anlaşma konusunda Rusya Devlet Başkanı Putin'e "birkaç hafta" süre verdim
[Fotograf: Reuters]

ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te düzenlenen 2026 Dünya Kupası ile ilgili bir etkinlikte gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın gidişatına ilişkin birçok şeyden memnun olmadığını vurguladı ve Rusya Devlet Başkanı Putin'e "daha hızlı ve somut adımlar atması" çağrısında bulundu.

Rusya'nın Ukrayna'da bulunan bir ABD fabrikasına hava saldırısı düzenlemesiyle ilgili fikri sorulan Trump, "Bu konuda mutlu olmadığımı Putin'e söyledim. Bundan memnun değilim, bu savaşla ilgili hiçbir şeyden memnun değilim. Neler olacağını göreceğiz. Sanırım önümüzdeki iki hafta içinde, işlerin nereye gideceğini göreceğiz." diye konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Putin'e barış süreciyle ilgili olarak "birkaç hafta" süre verdiğini dile getiren Trump, Rusya ile Ukrayna'nın 2 hafta içinde bir araya gelip gelmeyeceğini yakından takip edeceğini ve ona göre kararını vereceğini söyledi.

Trump, şöyle konuştu:

"2 hafta içinde Rusya'nın ve açıkçası Ukrayna'nın tutumunu göreceğimizi düşünüyorum. Eğer anlaşma yapmazlarsa bunun kimin suçu olduğunu göreceğiz. Sonra ne yapacağımıza dair bir karar vereceğim ve bu çok önemli bir karar olacak. Bu karar, ya (Rusya'ya) büyük çaplı yaptırımlar veya gümrük vergileri uygulayabileceğimiz ya da hiçbir şey yapmayıp 'Bu sizin savaşınız' diyeceğimiz bir karar olacak."

ABD Başkanı, Rusya ile Ukrayna'nın bir araya gelmesi gerektiği vurgusunu yineleyerek, kendisinin de gerekmesi halinde bu toplantıya katılmaya hazır olduğunu belirtti.

