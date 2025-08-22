Açık 24.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 22.08.2025 20:55

Trump: Fed Yönetim Kurulu Üyesi Cook istifa etmezse görevden alacağım

ABD Başkanı Donald Trump, "mortgage dolandırıcılığı" iddiasıyla karşı karşıya olan ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'un istifa etmemesi durumunda görevden alacağını ifade etti.

Trump: Fed Yönetim Kurulu Üyesi Cook istifa etmezse görevden alacağım
[Fotograf: Reuters]

Trump, başkent Washington'da bulunan bir müzeyi ziyaretinde, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Cook'u görevden alıp almayacağının sorulması üzerine Trump, "Yaptığı şey kötüydü. Eğer istifa etmezse onu kovacağım" dedi.

Trump, 20 Ağustos'ta ABD merkezli Truth Social sosyal medya platformundaki hesabından, Bloomberg'in Federal Konut Finansmanı Ajansı (FHFA) Direktörü Bill Pulte'nin, ABD Adalet Bakanı Pam Bondi'den Cook hakkında soruşturma açmasını talep ettiğini belirten haberini paylaşarak, "Cook hemen istifa etmelidir" ifadelerini kullanmıştı.

Pulte'nin iddiaları ve ABD Başkanı Donald Trump'ın istifa çağrısının ardından açıklama yapan Cook ise Pulte'nin kendisi Fed'e katılmadan 4 yıl önce yapılan bir mortgage müracaatı nedeniyle soruşturulması için başvuruda bulunduğunu sosyal medyada duyurduğunu savunarak, "Bir tweette sorulan bazı sorular nedeniyle görevimden istifa etmeye niyetim yok" ifadesini kullanmıştı.

ETİKETLER
ABD Donald Trump FED
Sıradaki Haber
İsviçre'den, kıtlığın doğrulandığı Gazze için acilen geniş çaplı insani yardım çağrısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:19
UAEA: Dün sabah Çernobil'de uçaksavar kaynaklı çok sayıda patlama sesi duyuldu
21:58
Yüksek Hızlı Hedef Uçak Sistemi ŞİMŞEK, yeni yetenekleriyle test edildi
21:58
BM uzmanları: Gazze'de kıtlık daha da artacak
21:52
İstanbul'da "huzur" uygulaması
21:49
DMM, Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı ile ilgili iddiaları yalanladı
22:20
Hollanda Dışişleri Bakanı, İsrail'e yaptırımları artırmasına karşı çıkılması üzerine istifa etti
Atatürk'ün manevi mirası Savarona pazar günü İstanbul Boğazı'nı selamlayacak
Atatürk'ün manevi mirası Savarona pazar günü İstanbul Boğazı'nı selamlayacak
FOTO FOKUS
EGO şoförüne saldıran şüpheli yakalandı
EGO şoförüne saldıran şüpheli yakalandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ