Soykırımcı İsrail ordusunun gizli verileri: Gazze’de öldürülenlerin yüzde 83’ü sivil

Soykırımcı İsrail ordusunun askeri veri tabanından elde edilen bilgiler, Gazze’de öldürülen her altı kişiden beşinin sivil olduğunu ortaya koydu.

Guardian, +972 Magazine ve Local Call’un ortak araştırmasına göre, Mayıs 2025 itibarıyla İsrail ordusu, Hamas ve İslami Cihad’a bağlı 8 bin 900 askerin öldüğünü veya “muhtemelen öldüğünü” kayda geçti.

Aynı dönemde Gazze Sağlık Bakanlığı toplam can kaybını 53 bin olarak açıkladı. Bu da ölenlerin yalnızca yüzde 17’sinin asker, yüzde 83’ünün ise sivil olduğunu gösteriyor.

Modern savaşlarda eşi benzeri yok

Uppsala Çatışma Veri Programı’ndan Therése Pettersson, “Bu oran, modern çatışmalarda neredeyse hiç görülmeyen bir seviyede. Böylesine yüksek bir sivil kayıp oranı uzun süre boyunca devam ettiğinde çok istisnai bir durum ortaya çıkar” dedi.

Uzmanlara göre gerçek tablo daha da ağır olabilir. Çünkü Gazze Sağlık Bakanlığı yalnızca enkaz altından çıkarılan cesetleri kayda geçiriyor; hâlâ binlerce kayıp olduğu biliniyor. Mayıs ayından sonra ise İsrail’in yardım kuruluşlarının yerine geçerek gıda dağıtımını kontrol etmesiyle, sivillerin açlık ve bombardıman nedeniyle ölümleri daha da arttı.

İsrail’den çelişkili açıklamalar

İsrail ordusu, veri tabanının varlığını reddetmedi ancak rakamların “yanlış” olduğunu iddia etti.

Öte yandan Local Call’un aktardığına göre, İsrail ordusu Gazze Sağlık Bakanlığı verilerini kendi savaş planlamasında güvenilir buluyor. Eski askeri istihbarat başkanlarının da bu verileri açıkça kullandığı biliniyor.

Katil İsrail'e eleştiriler yükseliyor

Uluslararası insan hakları örgütleri, akademisyenler ve hukukçular, İsrail’in Gazze’deki saldırılarının soykırım niteliği taşıdığını belirtiyor. İsrail’in bombardımanları, hastaneleri, okulları ve gıda merkezlerini hedef alarak sivilleri kitlesel şekilde öldürdüğü vurgulanıyor.

İsrailli bazı askerler ve eski generaller de kamuoyuna açıklanan rakamların abartılı olduğunu, sahada öldürülenlerin çoğunun sivil olduğunu doğruladı. Eski general Itzhak Brik, “Söylenenle sahada olan arasında hiçbir bağlantı yok, bu büyük bir aldatmaca” ifadelerini kullandı.

Zorunlu göç tartışması

Londra Ekonomi Okulu’ndan Prof. Mary Kaldor, İsrail’in Gazze’de uyguladığı savaş yönteminin klasik çatışmalardan farklı olduğunu belirterek, “Bu bir savaş değil, sivillere yönelik hedefli bir yok etme kampanyası. Amaç belki de nüfusu zorla göç ettirmek” dedi.

Uluslararası hukuk uzmanları, sivillerin kitlesel şekilde hedef alınmasının savaş suçu ve soykırım kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini vurguluyor. İnsan hakları örgütleri ise İsrail’in Gazze’de uyguladığı politikaları “tarihi ölçekte bir sivil katliam” olarak tanımlıyor.