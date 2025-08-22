Açık 31.1ºC Ankara
AA 22.08.2025 17:58

Trump: Putin ile Zelenski'nin birlikte çalışıp çalışamayacağını göreceğiz

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna barış sürecine ilişkin, "Putin ile Zelenski'nin birlikte çalışıp çalışamayacağını göreceğiz." dedi.

Trump: Putin ile Zelenski'nin birlikte çalışıp çalışamayacağını göreceğiz

ABD Başkanı Trump, başkent Washington'da bulunan bir müzeyi ziyaretinde Rusya-Ukrayna sürecine ilişkin bir açıklama yaptı.

Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin bir araya geleceği bir toplantının yapılmasını halen sabırsızlıkla beklediğini belirterek, şöyle konuştu:

"Putin ile Zelenski'nin birlikte çalışıp çalışamayacağını göreceğiz. Bu ilişki biraz da yağ ve sirke gibi bir şey. Malum nedenlerden dolayı pek iyi anlaşamıyorlar ama göreceğiz. (Liderler zirvesinde) Benim orada olmamdan ziyade ben onların bir toplantı yapıp nasıl bir yol bulabileceklerini görmek isterim."

Şu ana dek 6 savaşı durdurduğunu savunan Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın şu ana dek uğraştığı en zor savaş olduğunu ancak bunu da sona erdirmeyi çok istediğini dile getirdi.

Kore Savaşı'nda şehit olan 4 Türk askerinin kalıntıları kimlik tespiti için incelenecek
