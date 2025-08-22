İngiltere: İsrail'in yaptığı ahlaki bir rezalettir

Lammy, Birleşmiş Milletlerin (BM) desteklediği gözlem kuruluşu Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırmasının (IPC) 15 Ağustos itibarıyla Gazze kentindeki kıtlığı doğrulayan raporuna ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Bakan Lammy, "Gazze kenti ve çevresindeki bölgede yaşanan kıtlığın teyidi son derece dehşet verici ve tamamen önlenebilir nitelikte. İsrail hükümetinin Gazze'ye yeterli yardımın girmesine izin vermemesi, bu insan yapımı felakete neden olmuştur. Bu ahlaki bir rezalettir." ifadelerini kullandı.

IPC'nin raporunun, özellikle çocuklar için "mide bulandırıcı" sonuçları açıkça ortaya koyduğunu vurgulayan Lammy, İsrail hükümetinin durumun daha da kötüleşmesini engellemek için derhal harekete geçebileceğinin ve geçmesi gerektiğinin altını çizdi.

"İsrail hükümetini rotasını değiştirmeye ve planlarını durdurmaya çağırıyoruz"

Lammy, gıda, tıbbi malzeme, yakıt ve her türlü yardımın çaresizce ihtiyacı olanlara ulaşmasına derhal ve sürdürülebilir şekilde izin verilmesi gerektiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"İsrail hükümeti, BM ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarının hayat kurtaran çalışmalarını herhangi bir engelleme olmaksızın yürütmelerine izin vermeli. Yardımlar ihtiyaç sahiplerine acilen ve gecikmeksizin ulaşmalı. Yardımların azami hızda ve gereken ölçekte ulaştırılabilmesi için acilen ateşkese ihtiyacımız var. Bu, kıtlığın merkez üssü olan Gazze kentindeki askeri operasyonun durdurulmasını da içermektedir. İngiltere, zaten felaket boyuttaki insani durumu daha da kötüleştirecek ve Hamas'ın elindeki esirlerin hayatlarını tehlikeye atacak bu askeri eylemi kınadığını yineliyor. İsrail hükümetini rotasını değiştirmeye ve planlarını durdurmaya çağırıyoruz."

Lammy, Gazze'de yaşanan acıların son bulmasının, İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını sağlamanın, yardımların artmasını temin etmenin ve kalıcı barış için çerçeve oluşturmanın tek yolunun "acil ve kalıcı ateşkes" olduğunu aktardı.

BM'nin desteklediği gözlem kuruluşu IPC'nin raporunda, 15 Ağustos itibarıyla Gazze kentindeki kıtlığın makul kanıtlarla doğrulandığı bildirilmişti.

Raporda, "22 ay süren acımasız çatışmaların ardından, Gazze Şeridi'nde yarım milyondan fazla insan açlık, yoksulluk ve ölümle karakterize felaket koşullarıyla karşı karşıya." tespitine de yer verilmişti.