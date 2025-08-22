Açık 24.7ºC Ankara
Dünya
AA 22.08.2025 20:50

İsviçre'den, kıtlığın doğrulandığı Gazze için acilen geniş çaplı insani yardım çağrısı

İsviçre, Gazze'de en şiddetli düzeyde kaydedilen kıtlığa derhal geniş çaplı insani yardımla müdahale edilmesi gerektiğini duyurdu.

İsviçre'den, kıtlığın doğrulandığı Gazze için acilen geniş çaplı insani yardım çağrısı

İsviçre Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler'in (BM) desteklediği gözlem kuruluşu Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırmasının (IPC) raporunda 15 Ağustos itibarıyla Gazze kentindeki kıtlığın makul kanıtlarla doğrulanmasının ardından Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

BM Gazze'de tam kıtlık hali ilan etti
BM Gazze'de tam kıtlık hali ilan etti

İsviçre'nin, Gazze kentinde kıtlığın doğrulanmasından endişeli olduğu belirtilen paylaşımda, "Kıtlığın daha da derinleşmesini ve yayılmasını önlemek için acil ve geniş çaplı insani müdahale gerekiyor." denildi.

Paylaşımda, İsrail'in, Gazze Şeridi'ne engelsiz insani yardım erişimine acilen izin vermesi gerektiği çağrısı yapıldı.

IPC raporu

IPC'nin yayımladığı son raporda, "15 Ağustos 2025 itibarıyla, Gazze şehrindeki kıtlık (felaket seviyesi olarak bilinen IPC'nin 5. seviyesi) makul kanıtlarla doğrulandı. 22 ay süren acımasız çatışmaların ardından, Gazze Şeridi'nde yarım milyondan fazla insan açlık, yoksulluk ve ölümle karakterize felaket koşullarıyla karşı karşıya." tespitine yer verilmişti.

Ayrıca, raporda bu kıtlığın, Gazze Şeridi’nde de yaygınlaşmasının beklendiği belirtilmişti.

İsviçre Gazze Filistin - İsrail Çatışması İsrail'in Gazze Soykırımı
