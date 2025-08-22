Açık 21.9ºC Ankara
Dünya
AA 22.08.2025 21:45

Hollandalı Bakanlar, İsrail'e yaptırımları artırmasına karşı çıkılması üzerine istifa etti

Hollanda'da İsrail'e yaptırımları artırma talebi koalisyon ortaklarınca engellenen Dışişleri Bakanı Veldkamp'ın ardından geçici hükümetten NSC partili diğer bakanlar da istifa etti

Hollandalı Bakanlar, İsrail'e yaptırımları artırmasına karşı çıkılması üzerine istifa etti

Hollanda'da geçici koalisyon hükümetindeki Yeni Sosyal Sözleşme Partisinden (NSC) Dışişleri Bakanı Veldkamp, kabinedeki diğer partilerin ve bakanların İsrail'e karşı daha fazla yaptırım uygulanmasına karşı çıkması nedeniyle görevini sürdüremeyeceğini belirtti.

Veldkamp, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kabine olarak zaten (İsrail'e karşı) bir dizi adım attık. Bundan dolayı Hollanda utanç duymamalı. Gazze şehrinde olanlar ve Batı Şeria'da yaşananlar sebebiyle daha fazla tedbir uygulanmaması konusunda kabinedekilerden baskı hissettim." dedi.

Kabinedeki diğer bakanlardan ve partilerden gördüğü baskının görevini yapmasına imkan vermediğini düşündüğünü aktaran Veldkamp, "Önümüzdeki aylarda ve yıllarda bu durumun değişeceğine güvenim yok. Şimdi eve gidiyorum ve istifa mektubu yazacağım." ifadelerini kullandı.

Kamu yayıncısı NOS'un NSC kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Veldkamp'ın istifasının ardından hükümetteki NSC'li diğer bakanlar da istifa kararı aldı.

Geçici hükümette Veldkamp'ın yanı sıra NSC'li 1 başbakan yardımcısı, 3 bakan ve 4 devlet bakanı bulunuyor.

Hollanda'da İsrail'e yaptırımları artırma talebi koalisyon ortaklarınca engellenen Dışişleri Bakanı Veldkamp'ın ardından geçici hükümetten NSC partili diğer bakanlar da istifa etti

İsrail'e karşı daha sert yaptırımlar istedi

Veldkamp, Hollanda parlamentosunda dün ve bugün İsrail'e yönelik daha sert tedbirler ve yaptırımlar uygulanmasının ele alındığı görüşmelerde ek tedbir ve yaptırımların gerekli olduğunu dile getirmişti.

Ancak geçici koalisyondaki Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD) ve Çiftçi Vatandaş Hareketi Partisi (BBB) Veldkamp'ın İsrail'e karşı bu ek tedbir adımının kendileriyle görüşülmediğini belirtmişti.

ETİKETLER
Filistin - İsrail Çatışması İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı Son Dakika
