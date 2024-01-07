Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail, Aksa Şehitleri Hastanesini İHA'larla hedef alıyor

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusuna ait İHA'larla hastane binası ile avlusuna yoğun şekilde ateş açıldığı ve hareket eden herkesin hedef alındığı bilgisi paylaşıldı.

İsrail ordusunun, İHA saldırısıyla hastaları ve sağlık çalışanlarını korkuttuğu aktarılan açıklamaya göre, hasta ve yaralılar ateş altındaki hastaneden kaçmaya çalışıyor.

Açıklamada, Aksa Şehitleri Hastanesinin hizmet dışı kalmasının, Gazze'nin orta kesimindeki binlerce yaralı ve hastanın ölüme terk edilmesi anlamına geleceği uyarısında bulunuldu.