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Dünya
AA 07.01.2024 23:16

BM: Gazze'deki sığınaklarımız aşırı kalabalık, sivillerin çoğu dışarıda uyuyor

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yer alan barınaklarının aşırı kalabalık olduğunu ve çoğu kişinin dışarıda uyumak zorunda kaldığını belirtti.

BM: Gazze'deki sığınaklarımız aşırı kalabalık, sivillerin çoğu dışarıda uyuyor
[Fotograf: AA]

UNRWA, X sosyal medya platformundaki hesabında, İletişim Direktörü Juliette Touma'nın İsrail saldırılarına maruz kalan Gazze Şeridi'ndeki duruma ilişkin ABD'nin ABC News kanalına verdiği demeci yayımladı.

Touma, Gazze Şeridi'ndeki UNRWA'ya ait tesislerin son durumuna ilişkin, "Bölgedeki barınaklarımız aşırı kalabalık ve artık daha fazla insanı barındıramıyoruz." açıklamasını yaptı.

BM yetkilisi, "Gazze Şeridi'nin en güneyindeki Refah kentinde, yerlerinden edilmiş insan akınını destekleyecek hiçbir sivil altyapı bulunmuyor, sivillerin çoğu şu anda sokaklarda uyuyor." ifadesini kullandı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023’te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 10 bin çocuk, 7 bin kadın olmak üzere, 22 bin 835 Filistinli öldürüldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 176’sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 510 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023’te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail güçleri ve işgalci Yahudilerin saldırılarında 334 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023’ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 28 Lübnanlı sivil, 152 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.

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