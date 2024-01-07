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Dünya
AA 07.01.2024 22:24

Lübnan Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'na siber saldırı düzenlendi

Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Refik Hariri Uluslararası Havalimanı bekleme salonundaki uçuş bilgi ekranlarına siber saldırı düzenlendi.

Lübnan Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'na siber saldırı düzenlendi
[Fotograf: Reuters]

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, Beyrut'taki Refik Hariri Uluslararası Havalimanı bekleme salonundaki uçuş bilgi ekranlarına Hizbullah ve Lübnan'ın güneyindeki çatışmalar aleyhine yazılar konuldu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre, uçuş ekranlarında "Tanrının Askerleri" isimli bir radikal Hristiyan grubun imzasıyla paylaşılan mesajda, "Refik Hariri Havaalanı, Hizbullah'ın ve İran'ın havaalanı değildir. Ey Hizbullah, biz kimse adına savaşmayacağız. Havaalanı devletin pençesinden kurtulsun." denildi.

Söz konusu siber saldırı, bagaj kontrol sisteminde de aksamalara yol açtı.

İsrail ile Hizbullah, 8 Ekim'den bu yana sınırda çatışma halinde bulunuyor. Çatışmalarda 152 Hizbullah mensubu ve 28 Lübnanlı sivil ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri hayatını kaybetti.

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