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Dünya
AA 07.01.2024 21:49

İsrail güçleri, Kudüs'te biri çocuk 3 kişiyi öldürdü

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Kudüs'ün kuzeybatısında askeri kontrol noktasında açtığı ateş sonucu 4 yaşında bir çocuk ile genç bir çift yaşamını yitirdi.

İsrail güçleri, Kudüs'te biri çocuk 3 kişiyi öldürdü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın görgü tanıklarına dayandırdığı haberine göre, İsrail askerleri Kudüs'ün kuzeybatısındaki Beit Iksa askeri kontrol noktasından geçmekte olan iki araca "ezme girişiminde bulundukları" iddiasıyla ateş açtı.

Araçta bulunan genç ve yanındaki eşi ile ikinci araçta bulunan dört yaşındaki bir kız çocuğu yaralandı.

Yerel kaynaklar, Rukayye Ahmed Avde Ebu Dahuk Cehalin isimli dört yaşındaki kız çocuğu ve Muhammed Mezi Ebu Iyd ile eşi Nebiyye Ebu Iyd'ın yaşamını yitirdiğini doğruladı.

İsrail güçlerinin kontrol noktasını geçişlere kapatarak beldeye giriş çıkışlara izin vermediği, yaralıların nakli için bölgeye gelen ambulansları da engellediği belirtildi.

Son olayla birlikte Batı Şeria ve Kudüs'te bugün öldürülen Filistinlilerin sayısı 11'e yükseldi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te 7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail güçleri ve işgalci Yahudilerin saldırılarında 337 Filistinli hayatını kaybetti.

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