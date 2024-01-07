Almanya’da makinistler yeniden greve gidecek

GDL'den yapılan açıklamaya göre, enflasyona karşı işverenleri daha iyi ücrete zorlamak için Alman Demiryollarında çalışan makinistler 2 günlük uyarı grevine gidecek.

İş bırakma eyleminin yük trenlerinde 9 Ocak'ta yerel saat ile 18.00’de, yolcu trenlerinde de 10 Ocak'ta saat 02.00’de başlayacağı aktarılan açıklamaya göre, grev 12 Ocak saat 18.00'de sona erecek.

Açıklamada, GDL’nin Noel tatilinden sonra yeni yılda birkaç gün sürecek bir grev planladığını açıkladığı hatırlatılarak, Alman Demiryollarının Noel tatilinde grevi durdurmak için bir teklifte bulunmadığı bilgisi verildi.

Alman Demiryolları ise mahkemeye başvurarak söz konusu grevi durdurmaya çalışacağını açıkladı.

Alman Demiryollarının makinistleri 7 Aralık’ta toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından ülke genelinde 24 saatlik uyarı grevine gitmişti.

GDL’ye bağlı makinistler, daha önce 15-16 Kasım’da 20 saatlik grev yapmıştı.

Sendika, başta makinistler olmak üzere demir yolları şirketlerinde çalışanların maaşlarına aylık 555 euro zam ve enflasyonla mücadele için bir defaya mahsus 3 bin euroya kadar ödeme talep ediyor.

GDL, aynı zamanda ücretlerde herhangi bir kesinti olmaksızın vardiyalı çalışanların çalışma saatlerinin haftada 38 saatten 35'e düşürülmesini istiyor.