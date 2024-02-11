Gazze’deki Avde Hastanesi, İsrail'in 18 günlük kuşatmasından sonra sınırlı da olsa hizmet veriyor

Hastane girişinde bulunan ambulanslar kullanılamaz hale gelirken, binanın üst katları da ciddi zarar görmüş.

Hastanede görevli doktor Muhammed Saliha, "5 Aralık'tan 22 Aralık'a kadar 18 gün süren kuşatmanın sona ermesinin ardından hastane yeniden faaliyete geçti, hasta ve yaralılara yüzde 50 kapasiteyle tıbbi hizmet vermeye başladık.” dedi.

Saliha, “Kuşatma döneminde İsrailli keskin nişancılar tarafından vurulma korkusuyla hastane koridorlarındaki hareketimiz son derece kısıtlıydı. Ayrıca ambulanslar ve vatandaşlar yaralı ve hastaları hastaneye rahatlıkla taşıyamıyordu." ifadelerini kullandı.

İsrail askerlerinin kuşatma boyunca hastaneye ateş etmesi sonucu 3 personelin öldürüldüğünü, hastanenin 3. ve 4. katlarında ciddi tahribat meydana geldiğini aktaran Saliha, "Başta hamile kadınlar olmak üzere çok sayıda kadın hastaneye ulaşımın zorluğu nedeniyle şehit oldu." dedi.

Zorluklara rağmen hizmete devam ediyorlar

Saliha, mevcut zorlu koşullar altında bile hasta ve yaralıların tedavilerinin devam ettiğini, kadın hastalıkları tedavisi ile doğumların da hastanede yapıldığını belirterek şunları söyledi:

"Aylardır yaşanan ilaç ve tıbbi malzeme eksikliğinden, elektrik jeneratörlerini çalıştıracak yakıtın bulunmamasına kadar pek çok zorlukla karşı karşıyayız. Sağlık kurumları yardım ve ilaç getirmeye çalışıyor ama İsrail ordusu bunu hep reddediyor.

Hastane jeneratörlerini ve ambulansları çalıştıracak yakıt sıkıntısı çekiyor, bu da hastaneyi küçük bir jeneratöre bağımlı hale getiriyor. Biz de yaşanan yakıt kıtlığı nedeniyle pazardan büyük zorluklarla yakıt almaya çalışıyoruz."

Filistinli doktor, aralarında Dünya Sağlık Örgütü, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) da bulunduğu uluslararası sağlık kuruluşlarına, yaralı ve hastalara hizmet vermek üzere acilen ilaç ve tıbbi malzeme sağlamaları çağrısında bulundu.

40 gündür tedavi edilmeyi bekliyor

İsrail ordusunun Gazze kentinin kuzeyinde yer alan Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde düzenlediği kara saldırılarında yaralanan Filistinli Mahmud Ebu Şerh, hastane köşesinde bulabildiği bir yatak üzerinde, hastanedeki birçok yaralı gibi tedavi edilmeyi bekliyor.

Ebu Şerh, "İsrail ordusu bölgeye girdiğinde evlerimizde oturuyorduk, bu yüzden evlerimizi terk edip Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesine doğru yola çıkma kararı aldık.” dedi.

Yolda kendisinin ve çocuklarının İsrail savaş uçaklarının gerçekleştirdiği saldırıda yaralandığını anlatan Ebu Şerh, şunları ifade etti:

"Yolda doğrudan işgalci İsrail’in savaş uçaklarının hedefi olduk. Bu saldırı hem benim hem çocuklarımın yaralanmasına yol açtı. Tedavi görmek üzere El-Avde Hastanesi'ne nakledildim ve yaklaşık 40 gündür hastanede bekliyorum."

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Genel Müdürü İsmail es-Sevabite dün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun, 4 ayı aşkın süredir devam eden saldırılarında 30 hastane, 53 sağlık merkezi ve 150 sağlık kurumunu hizmet dışı bıraktığını, 122 ambulansı da kullanılmaz hale getirdiğini söylemişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bini çocuk, 8 bin 190'ı kadın olmak üzere 28 bin 64 Filistinli öldürüldü, 67 bin 611 kişi yaralandı.