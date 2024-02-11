Çok Bulutlu 12.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 11.02.2024 17:29

Hamaslı yetkili: Refah'a olası kara saldırısının esir görüşmelerini dinamitleyecek

Üst düzey Hamaslı bir yetkili, İsrail'in Refah'a yapacağı olası kara saldırısının esir görüşmelerini dinamitleyeceğini belirtti.

Hamaslı yetkili: Refah'a olası kara saldırısının esir görüşmelerini dinamitleyecek
[Fotograf: AA]

Hamas'a yakınlığıyla bilinen El-Aksa televizyonuna konuşan ve adı açıklanmayan Hamas yetkilisi, (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun, Refah'ta soykırım ve yeni bir insani felaket gerçekleştirerek takas anlaşmasının sorumluluklarını yerine getirmekten kaçmaya çalıştığını ifade etti.

İsrail ordusunun Refah kentine yönelik herhangi bir saldırısının, esir görüşmelerini dinamitleyeceği anlamına geldiğini söyleyen yetkili, "Netanyahu ve Nazi ordusu dört aydan fazla bir sürede başaramadığı şeyi, savaş ne kadar sürerse sürsün başaramayacak." dedi.

ETİKETLER
Gazze İsrail Filistin - İsrail Çatışması
Sıradaki Haber
DSÖ, Gazze'deki Nasır Hastanesi çevresinde yoğunlaşan çatışmalardan endişeli
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:19
İsrail güçleri, Filistin'in Mesafir Yatta bölgesinde evleri yıktı
18:27
AK Parti'nin seçim çalışmasına silahlı saldırı: Gözaltı sayısı 17'ye yükseldi
17:43
İsrail'in 128 gündür sürdürdüğü saldırılarda Gazze'de can kaybı 28 bin 176'ya çıktı
17:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatma Sevim Baltacı'nın cenazesine katıldı
17:35
Almanya vatandaşı, Bangkok-Münih seferini yapan uçakta öldü
17:34
Filipinler’deki toprak kaymasında can kaybı 37’ye yükseldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatma Sevim Baltacı'nın cenaze törenine katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatma Sevim Baltacı'nın cenaze törenine katıldı
FOTO FOKUS
Turgut Altınok: Ankara'yı sanayinin, ekonominin ve tarımın başkenti yapacağız
Turgut Altınok: Ankara'yı sanayinin, ekonominin ve tarımın başkenti yapacağız
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ