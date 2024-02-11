Hamaslı yetkili: Refah'a olası kara saldırısının esir görüşmelerini dinamitleyecek

Hamas'a yakınlığıyla bilinen El-Aksa televizyonuna konuşan ve adı açıklanmayan Hamas yetkilisi, (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun, Refah'ta soykırım ve yeni bir insani felaket gerçekleştirerek takas anlaşmasının sorumluluklarını yerine getirmekten kaçmaya çalıştığını ifade etti.

İsrail ordusunun Refah kentine yönelik herhangi bir saldırısının, esir görüşmelerini dinamitleyeceği anlamına geldiğini söyleyen yetkili, "Netanyahu ve Nazi ordusu dört aydan fazla bir sürede başaramadığı şeyi, savaş ne kadar sürerse sürsün başaramayacak." dedi.