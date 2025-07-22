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Dünya
Reuters 22.07.2025 12:49

Gazze'de mayıs ayının sonundan bu yana bin kişi açlıktan öldü

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı verilerine göre mayıs ayı sonundan bu yana yiyecek yardımı ararken açlıktan ölen kişi sayısı bine ulaştı.

Gazze'de mayıs ayının sonundan bu yana bin kişi açlıktan öldü

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) Başkanı Philippe Lazzarini, Gazze’de hem UNRWA personelinin hem de doktor ve insani yardım çalışanlarının görev başında açlık ve bitkinlik nedeniyle bayıldığını açıkladı.

UNRWA Genel Komiseri Lazzarini, sözcüsü aracılığıyla Cenevre’de düzenlenen bir basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Gazze’de UNRWA personeli dahil olmak üzere bakıma muhtaç olanlar artık bizzat bakım verenler. Doktorlar, hemşireler, gazeteciler, insani yardım çalışanları, hepsi aç. Birçoğu görevlerini yaparken açlık ve tükenmişlik nedeniyle bayılıyor" ifadelerini kullandı.

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