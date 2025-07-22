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Dünya
AA 22.07.2025 11:50

AFP, açlıktan ölme riskiyle karşı karşıya olan Gazze'deki çalışanlarını tahliye edecek

Fransız haber ajansı Agence France Presse'in (AFP), İsrail ablukası altında olan ve aylardır insani yardım girişinin engellendiği Gazze'de kalan çalışanlarını açlıktan ölme riski nedeniyle tahliye edeceği bildirildi.

AFP, açlıktan ölme riskiyle karşı karşıya olan Gazze'deki çalışanlarını tahliye edecek

AFP Gazetecileri Derneğinin (SDJ de l'AFP) X hesabından yapılan açıklamada, ajans yönetiminin de Gazze'deki gazetecilerinin kötüleşen yaşam koşullarından endişe duyduğu belirtildi.

Açıklamada, "(Gazze'deki gazetecilerin) Cesaretlerine, mesleklerine olan bağlılıklarına ve örnek teşkil eden direnişlerine rağmen durumları artık sürdürülemez hale geldi." ifadesine yer verildi.

Gazze'deki ajans çalışanlarının açlıktan ölme riskiyle karşı karşıya olduğuna işaret edilen açıklamada, AFP yönetiminin ocak 2024 ile nisan 2024 tarihleri arasında 8 çalışanını tahliye ettiği gibi Gazze’deki serbest gazetecilerini de tahliye kararı aldığı duyuruldu.

İsrail'in abluka altına aldığı Gazze'ye uluslararası gazetecilerin girişinin yasak olduğu ve burada görev yapan birkaç gazetecinin yaptığı işin tüm dünyanın Gazze'de yaşananlardan haberdar olması açısından ne kadar önemli olduğu vurgulanan açıklamada, orada kalan gazeteciler için de tahliyenin kaçınılmaz olduğu ifade edildi.

"Meslektaşlarımızın çatışmalarda öldüğünü gördük ancak açlıktan öldüğünü görmedik"

AFP Gazetecileri Derneğinin dün yaptığı açıklamada Gazze’deki açlığa tepki göstererek, "AFP'nin kurulduğu Ağustos 1944'ten bu yana çatışmalarda kaybettiğimiz gazetecilerimiz oldu, saflarımızda yaralılar ve esir düşenler oldu ancak hiçbirimiz bir meslektaşımızın açlıktan öldüğünü hatırlamıyoruz." ifadelerine yer verilmişti.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi verilerine göre, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 229 Filistinli gazeteci hayatını kaybetti.

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, yardım girişinin engellenmesi nedeniyle Ekim 2023'ten bu yana 76’sı çocuk 86 Filistinlinin açlık ve yetersiz beslenmeden hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

⁠İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 59 bin 29 Filistinli hayatını kaybetti, 142 bin 135 kişi de yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında ise 8 bin 196 kişi yaşamını yitirdi, 30 bin 94 kişi yaralandı.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 1021'e, yaralıların sayısı da 6 bin 511'e çıktı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi’nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.

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