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Dünya
AA 22.07.2025 11:58

Bangladeş'te askeri eğitim uçağı okul kampüsüne düştü: 25'i çocuk 27 kişi öldü

Bangladeş'in başkenti Dakka'da, hava kuvvetlerine ait eğitim uçağının okul kampüsüne düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 27'ye yükseldi.

Bangladeş'te askeri eğitim uçağı okul kampüsüne düştü: 25'i çocuk 27 kişi öldü

Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, Bangladeş Hava Kuvvetlerine ait F-7 tipi askeri eğitim uçağının Dakka'nın Uttara bölgesinde düşmesi sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 27'ye çıktı.

Yetkililer hayatını kaybeden kişilerden 25'inin çocuk olduğunu belirtirken, yaralanan 78 kişinin ise tedavi gördüğünü aktardı.

Uçak kazası

Dakka'da, Bangladeş Hava Kuvvetlerine ait askeri eğitim uçağı, dün Uttara bölgesinde bir okul kampüsüne düşmüştü.

Bangladeş Ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamada, uçağın düzenli eğitim kapsamında havalandığı, kazanın "teknik arıza nedeniyle" meydana geldiği ve soruşturma sonunda detayların açıklanacağı aktarılmıştı.

Bangladeş resmi ajansı Bangladesh Sangbad Sangstha'nın (BSS) haberine göre, hükümet, kaza nedeniyle 1 günlük yas ilan etmişti.

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