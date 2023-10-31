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Dünya
DHA 31.10.2023 10:25

Gazze'de Kudüs hastanesi civarına bombalar yağıyor, siviller korku ve panik içinde

Filistin Kızılayı, Gazze’de bulunan Kudüs hastanesi civarında İsrail’in bombardımanının sürdüğünü, hastanedeki siviller ve sağlık görevlilerinin korku ve panik içinde olduğunu belirtti.

Gazze'de Kudüs hastanesi civarına bombalar yağıyor, siviller korku ve panik içinde

Filistin Kızılayı’ndan yapılan açıklamada, “Gazze'de Kudüs hastanesinin bulunduğu Tal-Alhwa bölgesine sürekli topçu ve hava saldırıları düzenleniyor. Bina sarsılıyor ve yerinden edilen siviller ile sağlık ekipleri korku ve panik yaşıyor” denildi.

Örgüt, Pazar günü yaptığı açıklamada İsrail yönetiminin kendilerini hastaneyi boşaltmaları konusunda tehdit ettiğini belirtmişti.

Yetkililer, hastanenin sağlık görevlileri de dahil 14 bin kişiye ev sahipliği yaptığına dikkat çekmişti.

144 kamyon insani yardım Gazze'ye ulaştı

Ayrıca Filistin Kızılayı, dün akşam insani yardım malzemeleri yüklü 26 kamyonu teslim aldıklarını duyurdu.

Yapılan açıklamada, “Bu akşam Refah sınır kapısı üzerinden Mısır Kızılay'ından gıda malzemesi ve tıbbi ekipman içeren 26 kamyon teslim aldık. Şu ana kadar teslim alınan toplam kamyon sayısı 144'e ulaşırken, yakıt girişine şu ana kadar izin verilmedi” ifadeleri kullanıldı.

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