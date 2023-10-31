Pentagon, gazetecilerin İsrail'in Gazze'ye saldırılarına ilişkin sorularını yanıtlayamadı

Singh, kameralara kapalı düzenlediği basın toplantısında, İsrail-Filistin çatışması ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları konusunda gazetecilerin sert sorularına maruz kaldı.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in İsrailli mevkidaşı Yoav Gallant ile yaptığı telefon görüşmelerine ilişkin açıklamalarda, "İsrail, savaş hukukuna uyuyor." sözlerini anımsatan bir gazeteci, şu soruyu yöneltti:

"Neredeyse 3 haftadır hava saldırıları sürüyor ve kara harekatına ilişkin emareler görüyoruz. ABD, İsrail'in silahlı çatışma ve savaş kanunlarına uyduğunu değerlendiriyor mu ya da hiç ihlal gördünüz mü? Bir de şunu merak ediyorum. Austin, İsrailli mevkidaşına şunu söylüyor mu? 'Bakın, siz de biz de hukuka uyduğunuzu savunuyoruz. Buna uymazsanız size silah göndermeyi bırakırız.'"

Bunun üzerine Singh, İsrail ordusunun operasyonları hakkında konuşamayacağını belirterek Pentagon'un yazılı açıklamalarda gayet net olduğunu ve bunun üzerine bir şey söyleyemeyeceğini kaydetti.

"Pentagon'un yapmaya bayıldığı şeylerden biri plan yapmak, diğeri ise değerlendirmek"

Gazetecinin, "Pentagon'un yapmaya bayıldığı şeylerden biri plan yapmak, diğeri ise değerlendirmek." ifadelerini kullanması üzerine karşılıklı atışma yaşandı, ardından gazeteci, "İsrail'in hala hukuka uyduğuna inanıyor musunuz?" sorusunu tekrarladı.

Singh ise "Biliyorum yanıtım tatmin edici olmayacak ama şunu tekrar söyleyeceğim, bu, İsrail ordusunun operasyonu. Bizim yaptığımız ise kamuya açık ve kapalı konuşmalarımızda onlara insani hukuka ve silahlı çatışma hukukuna uymayı sürdürmelerini söylemek." demekle yetindi.

Başka bir gazeteci de İsrail'in, Hamas'ın sivilleri "canlı kalkan olarak kullandığı ve Şifa Hastanesini ve diğer yerleri askeri operasyonları için kullandığına ilişkin iddialarını anımsatarak, bu konuda ABD'nin bir istihbaratı olup olmadığını sordu.

Singh, bu soruya, "İsrail'le paylaştığımız ya da İsrail'in bizimle paylaştığı istihbaratın detayına girmeyeceğim." yanıtını verdi.

"ABD ahlaki ve hukuki sorumluluk taşıyor mu?"

Bir gazeteci de Singh'e "ABD, Gazze'deki sivilleri öldürmek için İsrail'in ABD silahlarını kullanması konusunda ahlaki ve hukuki sorumluluk taşıyor mu?" sorusunu yöneltti.

Singh, İsrail'i savunmayı sürdürerek "Tabii ki tüm masum sivillerin hayatına önem veriyoruz. İsraillilerle tüm konuşmalarımızda insani hukuk konusunda çok netiz. Silahlı çatışma hukukuna uyuyorlar. Tabii ki sivillerin canını almak istemeyiz, Filistinli, İsrailli, Amerikalı ya da hangi milletten ya da ırktan olursa olsun, bu çatışmada masum sivillerin öldüğünü görmek istemeyiz." ifadesini kullandı.

Başka bir gazeteci de Singh'e, ABD silahlarının masum sivillerin öldürülmesinde kullanılmasının bölgedeki ABD askerlerini tehlikeye atıp atmadığını sorması üzerine Singh, "Bu İsrail ordusunun operasyonu" sözünü tekrarladı.