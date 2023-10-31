UNICEF: Gazze'de her gün 420'den fazla çocuk öldürülüyor veya yaralanıyor

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, Gazze'deki insani krize ilişkin acil bir toplantı gerçekleştirdi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) talebi üzerine yapılan toplantıda konuşan BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini Gazze'deki yıkımın eşi benzeri görülmediğini belirterek, yaşanan insanlık trajedisinin dayanılmaz olduğunu söyledi.

İsrailli yetkililerin Gazze nüfusunun yarısına güneyi boşaltmaları uyarısında bulunduğunu hatırlatan Lazzarini, buna rağmen sığınacak yer arayan çok sayıda Filistinlinin öldürüldüğünü söyledi.

“Öldürülenlerin yüzde 70'i kadın ve çocuk”

Öldürüldüğü bildirilen sivillerin neredeyse yüzde 70'inin çocuk ve kadın olduğunu kaydeden Lazzarini, Gazze'de üç hafta içinde yaklaşık 3 bin 200 çocuğun öldürüldüğü bilgisini paylaştı.

Bilançonun, 2019'dan bu yana dünyadaki çatışma bölgelerinde her yıl öldürülen çocuk sayısını aştığını vurgulayan Lazzarini, Gazze'deki korkunç insani durumun binlerce umutsuz insanı yardım dağıtım merkezlerine akın etmeye ittiğini de sözlerine ekledi.

“Günde 420'den fazla çocuk öldürülüyor”

BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İcra Direktörü Catherine Russell da, Gazze'deki insani krizden en çok çocukların etkilendiğinin altını çizdi.

"Gazze'de her gün 420'den fazla çocuk öldürülüyor veya yaralanıyor. Bu sayı her birimizi derinden sarsmalı" ifadesini kullanan Russell, Gazze'de 21'i hastane olmak üzere 34 sağlık tesisine saldırı düzenlendiğini ve 35 hastaneden 12'sinin artık hizmet veremediğini hatırlattı.

Hem İsrail'de hem de Filistin' de çocukların ömür boyu sürebilecek korkunç bir travma yaşadığını ifade eden Russell, “İhtiyacı olan tüm çocuklara ulaşmak için elimizden geleni yapıyoruz ancak, başta Gazze olmak üzere insani yardımın ulaştırılması artık son derece zor” ifadelerini kullandı.