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Dünya
TRT Haber 31.10.2023 09:29

Çin'deki online haritalara göre İsrail isimli bir devlet artık yok

İsrail’in Gazze’ye yönelik insanlık dışı saldırılarının sürdüğü bugünlerde Çin’den ilginç bir haber geldi. Popüler Çinli dijital harita uygulamaları platformlarından İsrail ismini ve bayrağını kaldırdı. Diğer ülkelerin isimlerinin yer aldığı haritalarda İsrail isimli aramalar sonuçsuz kalıyor.

Çin'deki online haritalara göre İsrail isimli bir devlet artık yok

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları sürerken Çin’den dikkat çekici bir adım geldi.

Popüler Çinli dijital harita uygulamaları ve web siteleri platformlarından İsrail ismini kaldırdı.

Çinli Baidu ve Gaode gibi haritala uygulamalarında tüm ülkeler isim ve bayraklarıyla yer aldı.

Ancak İsrail ve Filistin üzerine gelindiğinde isim ve bayrak koyulmadığı görüldü.

Çin'deki online haritalara göre İsrail isimli bir devlet artık yok

Bölgedeki şehir isimleri belirirken, İsrail isminin ve bayrağının kaldırıldığı anlaşıldı.

Benzer durumun cep telefonuyla haritaya erişildiğinde de yaşandığı görüldü.

Şirketlerden konuya ilişkin bir açıklama gelmedi.

Çin resmi olarak İsrail ve Filistin devletlerini tanıyor.

Pekin Filistin sorununa çözüm olarak iki devletli çözümden yana ve Filistin devletinin tanınması çağrıları yapıyor.

Çin İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları karşısında ateşkes çağrısı yapıyor.
 

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