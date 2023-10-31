BMGK'da Filistin isyanı

"İntikamı bırakın. Bize insan olarak davranın biz başka gezegenden değiliz"

Birleşmiş Milletler Filistin Gözlemcisi Riyad Mansour İsrail katliamlarına karşı adım atamayan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne bu sözlerle tepki gösterdi.

Kurulduğundan bu yana 9 bin 461'inci oturumunu gerçekleştiren Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, İsrail'in Gazze'deki katliamının durdurulmasına yönelik yine karar alamadı.

ABD ile Rusya'nın, konuyu Gazze'deki İsrail katliamından çıkarıp birbirleri hakkında ağız dalaşına döndürdükleri açıklamalarından sonra Filistin BM Gözlemcisi Riyad Mansur dayanamayıp söz aldı ve Konsey'deki tarihi konuşmalardan birini yaptı.

"Gazze yeryüzündeki cehennem"

Filistin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, Gazze'nin şu anda yeryüzündeki cehennem olduğunu söyledi.

"İnsanlığı cehennemden kurtarmanın bugün BM için Filistinlileri Gazze'den kurtarmak anlamına geldiğine" dikkati çeken Mansur, İsrail'in hava saldırıları nedeniyle Gazze'deki evlerin yarısının hasar aldığını ya da yıkıldığını kaydetti.

Mansur, saldırılar nedeniyle Gazze halkının neredeyse hepsinin yerinden edildiğini vurguladı.

İnsanların araçlarda ya da sokaklarda uyuduğunu ve "nereye giderlerse gitsinler öldürüldüğünü" söyleyen Mansur, Gazze'de ölü sayısının her dakika arttığının altını çizdi.

Rusya ABD tartışması da yaşandı

BMGK oturumu ABD ve Rusya temsilcilerinin karşılıklı tartışmasına da sahne oldu.

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi, ABD'yi gerilimi tırmandırmakla suçladı.

ABD tarafı ise Rusya'yı kriz çıkarıp, krizleri çözmeye çalışmamakla itham etti.

İsrail'in BM Temsilcisi ise konuyu tamamen saptırarak dedesinin Nazi soykırımında yaşadıklarını anlattı ve sözü İran'a getirdi, Tahran için modern Nazi rejimi ifadesini kullandı.

Gazze'de katliam devam ederken Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin laf kalabalığıyla dolu bir oturumu daha, sonuç alınamadan sona erdi.



2016'daki karar uygulanmıyor

Barışı koruma sorumluluğunu yerine getiremeyen Güvenlik Konseyi Filistin konusunda en son 2016'da karar alabildi.



Dönemin ABD yönetimi, Aralık 2016'daki Konsey oturumunda Doğu Kudüs ve Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşimlerinin durdurulmasını öngören BM Güvenlik Konseyi tasarısını, alışılmışın aksine, veto etmedi.



Konsey, İsrail'e "Yahudi inşaatlarını durdur" demiş oldu. Ancak BM Güvenlik Konseyi'nin talimat niteliğindeki kararına karşın İsrail, yasadışı Yahudi yerleşimlerine hız kazandırdı.