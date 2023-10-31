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Dünya
AA 31.10.2023 06:35

İsrail Gazze'ye gece boyu saldırdı

İsrail savaş uçakları ve topçularının gece boyu Gazze'nin tüm bölgelerini bombalaması sonucu çok sayıda kişinin öldüğü duyuruldu.

İsrail Gazze'ye gece boyu saldırdı

Filistin haber ajansı WAFA'nın Gazze'deki muhabirlerinin aktardığı bilgilere göre, Gazze'nin orta kesimlerindeki Zevayde bölgesindeki Tıp Merkezi Hizmetleri yakınındaki bir evin hedef alınması sonucu çoğunluğu kadın ve çocuk hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükseldi.

Mısır sınırına yakın Rafah kentinde Ebu Şemmale ailesinin evine düzenlenen saldırıda da 18 kişi yaşamını yitirdi.

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Rafah kentindeki Batı Mülteci Kampı bölgesinde ikamet eden Hicazi ailesinin evini hedef alan İsrail uçaklarından atılan bombalar 9 Filistinlinin ölümüne, birçoğunun da yaralanmasına sebep oldu.

Gazze'nin kuzeyindeki bir evin bombalanması sonucu biri 6 yaşında çocuk olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı. Bombardıman sebebiyle yıkılan evin enkazı altında kalanların olduğu ifade edildi.

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Gazze'nin orta kesimlerindeki Zeytun Mahallesi'ndeki Ebu Seriyye ailesinin evinin bombalanması sonucu 7 kişi yaşamını yitirdi, onlarca kişi de yaralandı.

İsrail savaş uçakları ayrıca, kentin kuzeybatı kesimlerindeki Atatra, Beyt Lahye ve Beyt Hanun bölgelerini yoğun bombardımana tuttu.

Mısır sınırına yakın Rafah'ın doğusu, Han Yunus, el-Beric bölgeleri de topçu atışlarıyla vuruldu.

Rafah kentinin batısında bir ev ve Tel el-Heva'da birçok evin bombalanması sonucu 3 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı.

Ayrıca İsrail uçakları, Gazze'nin birçok bölgesine gece boyu aydınlatma fişekleri atarak keşif uçuşları yapmayı sürdürdü.

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