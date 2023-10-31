Parçalı Bulutlu 12.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 31.10.2023 05:21

Gazze hükümeti: Gazze'ye 18 bin ton bomba atıldı, bu Hiroşima'ya atılanın bir buçuk katı

İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne 18 bin ton bomba attığı, bunun İkinci Dünya Savaşı'nda Hiroşima'ya atılan bombanın bir buçuk katı gücünde olduğu belirtildi.

Gazze hükümeti: Gazze'ye 18 bin ton bomba atıldı, bu Hiroşima'ya atılanın bir buçuk katı
[Fotograf: AA]

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, düzenlediği basın toplantısında, İsrail saldırılarının Gazze'de yol açtığı yıkıma ilişkin bilgi verdi.

İşgal güçlerinin Gazze'de 85 hükümet binasını yerle bir ettiğini ifade eden Maruf, şunları söyledi:

"İsrail, Gazze'de 47 camiyi yıktı, 3 kiliseye büyük zarar verdi. Saldırılar sonucu 200 binden fazla bina zarar görürken, bunlardan 32 bin 500'ü tümüyle yıkılarak oturulamaz hale geldi, 203 okulda büyük hasar oluştu, 45 okul tamamen hizmet dışı kaldı. Yoğun saldırılar sebebiyle istatistikler henüz tamamlanmış değil.

Gazze'ye 18 bin ton bomba atıldı, bu Hiroşima'ya atılanın bir buçuk katı. İsrail ordusu, 908 aileye katliam uygulayarak binlerce kişinin ölümüne neden oldu. Saldırılarda 35 gazeteci, 124 sağlık çalışanı ve acil kurtarma ekiplerinden 18 sivil savunma elemanı hayatını kaybetti."

BM: Gazze’de son üç haftada öldürülenlerin yüzde 70’i çocuk ve kadın
BM: Gazze’de son üç haftada öldürülenlerin yüzde 70’i çocuk ve kadın

ETİKETLER
Filistin - İsrail Çatışması Gazze
Sıradaki Haber
İsrail'in Gazze'ye gece boyu süren saldırılarında onlarca kişi hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
05:51
Rusya, İsrail ile Batılı ülkeleri, BM'de çoğunluğun görüşlerini göz ardı etmekle eleştirdi
04:40
İsrail'in Gazze'ye gece boyu süren saldırılarında onlarca kişi hayatını kaybetti
04:36
İsrail ordusu Gazze'deki hastanelerin çevresine saldırılarını sürdürüyor
03:54
Boynundan vurulan 6 aylık hamile kadın hayatını kaybetti
03:49
İsrail, Lübnan'daki Hizbullah'a ait bazı noktaları vurdu
03:45
BM: Gazze’de son üç haftada öldürülenlerin yüzde 70’i çocuk ve kadın
İzmir'de deprem anıtına karanfil bırakıldı
İzmir'de deprem anıtına karanfil bırakıldı
FOTO FOKUS
Cumhuriyet'in 100. yılı yurt dışında da kutlandı
Cumhuriyet'in 100. yılı yurt dışında da kutlandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ