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Dünya
AA 31.10.2023 10:40

Filistin'in BM Daimi Temsilcisi: Gazze şu an yeryüzündeki cehennem

Filistin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, Gazze'nin şu anda yeryüzündeki cehennem olduğunu söyledi.

Filistin'in BM Daimi Temsilcisi: Gazze şu an yeryüzündeki cehennem
[Fotograf: AA]

Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, Orta Doğu’daki durumu görüşmek için acil düzenlenen BM Güvenlik Konseyi (BMGK) toplantısında konuştu.

Gazze'deki yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin kimsenin çekmemesi gereken ızdıraba maruz kaldığını belirten Mansur, "Filistinliler, kuşatıldılar ve bombalanıyorlar." dedi.

Mansur, "Gazze, şu anda yeryüzündeki cehennem" diye konuştu.

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"İnsanlığı cehennemden kurtarmanın bugün BM için Filistinlileri Gazze'den kurtarmak anlamına geldiğine" dikkati çeken Mansur, İsrail'in hava saldırıları nedeniyle Gazze'deki evlerin yarısının hasar aldığını ya da yıkıldığını kaydetti.

Mansur, saldırılar nedeniyle Gazze halkının neredeyse hepsinin yerinden edildiğini vurguladı.

İnsanların araçlarda ya da sokaklarda uyuduğunu ve "nereye giderlerse gitsinler öldürüldüğünü" söyleyen Mansur, Gazze'de ölü sayısının her dakika arttığının altını çizdi.

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​​​​​​​Mansur, Filistinlilerin "gece gündüz ölümle burun buruna geldiğini" belirterek üye devletleri saldırının durdurulması için harekete geçmeye çağırdı.

İsrail, bundan sonra BMGK toplantılarına sarı yıldız takarak katılacak

İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Gilad Erdan ise bundan sonra BMGK toplantılarına, Yahudi Soykırımı'nın (Holokost) göstergesi olan, Yahudilerin tanınmaları için takmaya mecbur edildikleri "sarı yıldız" takarak katılacağını söyledi.

Erdan, "Siz uyanıncaya ve Hamas'ın zulmünü kınayıncaya kadar bu yıldızı takacağız." şeklinde konuştu.

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Ayrıca İran lideri Ayetullah Ali Hamaney yönetimini "Adolf Hitler rejimine" benzeten Erdan, "Tıpkı Nazi rejimi gibi Ayetullah rejimi de her yere ölüm ve yıkımı beraberinde getiriyor." dedi.

Öte yandan BM Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, İsrail-Filistin çatışması nedeniyle Suriye'nin "daha geniş çaplı bir gerilimle karşı karşıya olduğunu" söyledi.

Pedersen, İsrail'in düzenlediği iddia edilen Suriye'deki Halep Havalimanı'na hava saldırısına işaret ederek 7 Ekim'de başlayan çatışmanın "Suriye'ye sıçradığını" ifade etti.

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