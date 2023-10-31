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Dünya
Guardian, Bologna Today 31.10.2023 07:50

"Eğik kule" gereğinden fazla eğildiği için kapatılacak

İtalya'nın kuzeyindeki Bologna'da "eğik kule"nin bulunduğu meydan, 12. yüzyıldan kalma yapının gereğinden fazla eğilmesi nedeniyle kapatılacak.

"Eğik kule" gereğinden fazla eğildiği için kapatılacak

Kentin en önemli simgeleri arasında gösterilen Ortaçağ'dan kalma Garisenda ve Asinelli kuleleri, Piazza di Porta Ravegnana meydanında yer alıyor.

Bologna Belediye Başkanı Matteo Lepore, Garisenda kulesini kurtarabilmek için meydanın birkaç yıllığına kapatılması gerektiğini söyledi.

Lepore, "Kuleyi güvenli hale getirmek ve restore etmek istediğimiz için müdahale ediyoruz" dedi.

Kendisinden daha ünlü Pisa'dan eğik

Yapımı 1372'de tamamlanan ve 55 metre yüksekliğindeki Pisa Kulesi'nin eğimi 3,9 derece. Garisenada da 4 derecelik bir eğime sahip. 

Garisenda'daki eğimin 14. yüzyıldaki zemin çökmesinden kaynaklandığı düşünülüyor.

Bologna Üniversitesi'nden bilim insanları kulede çatlak olup olmadığına bakmak ve kaymayı takip etmek için sensörler yerleştirdi. Ayrıca yapı daha güvenli hale getirilmek için yeni malzemelerle desteklenecek.

Öte yandan ziyaretçilerin çıkmasına izin verilen Asinelli kulesi de güvenlik gerekçesiyle kapatıldı.

Edebi eserlerde de yer edindi 

Şehrin girişinde yer alan Garisenda ve Asinelli'nin isimleri, onları inşa eden rakip ailelerden geliyor.

60 metre olarak inşa edilen Garisenda, eğilmeye başladıktan sonra 14. yüzyılda 48 metreye alçaltıldı.

Öte yandan Garisenda Kulesi, birçok yazarın eserinde de adından söz ettirdi. İtalyan yazar Dante Alighieri'nin, "İlahi Komedya" ve "Rime"de birkaç yerde bahsettiği, Britanyalı yazar Charles Dickens'ın da "İtalya'dan Resimler" adlı eserinde kule hakkında yazdığı görüldü.

Alman yazar Johann Wolfgang von Goethe de "İtalya Seyahati" adlı kitabında Garisenda'dan bahsetmişti.

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