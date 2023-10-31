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Dünya
AFP 31.10.2023 09:50

İsrail Batı Şeria'da gece baskınlarını sürdürdü

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kent ve beldelerine düzenlediği gece baskınlarında, onlarca Filistinliyi gözaltına aldı ve bazılarını yaraladı.

İsrail Batı Şeria'da gece baskınlarını sürdürdü
[Fotograf: Reuters]

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün çeşitli bölgelerine baskınlar yapan İsrail güçleri, 7 Filistinliyi gözaltına aldı.

Kudüs'ün kuzeyindeki Anata ve Ram beldelerinde çıkan olaylarda, 2 Filistinli İsrail askerleri tarafından açılan ateşle yaralandı.

Cenin kentindeki Kabatya beldesine baskın düzenleyen İsrail askerleri, burada da bir Filistinli genci yaraladı.

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Yahudi yerleşimciler de El-Halil kentinin güneyindeki Musafir Yata beldesinde Filistinlilerin mülklerine saldırdı, bir kişinin evini yaktı.

Nablus'a bağlı Burin, Zevata ve Beyt İba köylerine baskın gerçekleştiren İsrail askerleri, 4 kişiyi gözaltına aldı.

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Nablus'un güneyindeki Kusra köyünde de Filistinlilere ait arazilere, bölgedeki yasa dışı Yahudi yerleşimciler tarafından kullanılan iş makineleriyle zarar verildi. Mahfiyye bölgesine baskın düzenleyen İsrail askerlerine el yapımı bir patlayıcı atıldı.

Şuveyka'da İsrail güçleri ile Filistinliler arasında çatışma

El-Aksa televizyonun haberine göre ise Şuheda el-Aksa, Kudüs Seriyyeleri ve Tulkerim Tugayı adlı direniş güçlerinin yayımladığı ortak açıklamada, Tulkerim'de, bölgeye baskın düzenleyen İsrail güçleri ile buna engel olmaya çalışan Filistinliler arasında silahlı çatışmalar çıktığı belirtildi.

Açıklamada, Filistinli direnişçilerin "İşgal ordusundaki bir piyade birliğini Şuveyka bölgesinde güçlü bir tuzağa düşürdük, yoğun silah atışına maruz bıraktık. Piyadelerde yaralıların olduğundan eminiz" ifadelerine yer verildi.

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Söz konusu çatışmaya dair, İsrail ordusundan ise henüz bir açıklama yapılmadı.

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